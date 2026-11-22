प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन के गोरखपुर, बस्ती, रक्सौल, सीतामढ़ी, मधुबनी और जयनगर में ठहराव होंगे।

अयोध्या धाम और जनकपुर धाम के बीच प्रस्तावित नई ट्रेन सेवा से भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन और यात्री आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक नई ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम और नेपाल के जनकपुर धाम के बीच चलने वाली इस एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 23 नवंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस सेवा से दोनों देशों के बीच यात्रियों की आवाजाही आसान होने के साथ धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

नई ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार के कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। इसके प्रमुख ठहराव गोरखपुर, बस्ती, रक्सौल, सीतामढ़ी, मधुबनी और जयनगर होंगे। इन स्टेशनों के माध्यम से आसपास के कई जिलों के यात्रियों को रेल संपर्क का लाभ मिलेगा। लोग धार्मिक यात्राओं, परिवारजनों से मिलने और अन्य उद्देश्यों के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकेंगे।

भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। अयोध्या और जनकपुर धाम दोनों ही धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं। इनके बीच रेल सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। इसके साथ ही दोनों देशों के लोगों को अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने के अधिक अवसर मिल सकते हैं।

बेहतर रेल संपर्क का लाभ केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी से संबंधित क्षेत्रों के होटल, दुकानें, परिवहन संचालक और पर्यटन से जुड़े कारोबारों को भी अवसर मिल सकते हैं।

अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच आसान होगा सफर भारतीय रेल की ओर से शुरू की जा रही नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा अयोध्या धाम को नेपाल के जनकपुर धाम से जोड़ेगी। इसके रास्ते में गोरखपुर, बस्ती, रक्सौल, सीतामढ़ी, मधुबनी और जयनगर जैसे प्रमुख ठहराव निर्धारित किए गए हैं। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के कई क्षेत्रों के यात्रियों को इस सीमा-पार रेल सेवा से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

इस सेवा से धार्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ परिवारजनों से मिलने और अन्य कामों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच बेहतर संपर्क से दोनों देशों के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान हो सकेगी।

भारत और नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की लंबी परंपरा रही है। दोनों देशों के कई धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नई ट्रेन सेवा से इन स्थलों के बीच यात्रियों की आवाजाही बढ़ने और लोगों के बीच आपसी संपर्क मजबूत होने की संभावना है। इससे साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने और उससे जुड़ने के अवसर भी बढ़ेंगे।

यात्रियों की आवाजाही बढ़ने से रास्ते में पड़ने वाले क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी समर्थन मिल सकता है। होटल, स्थानीय दुकानें, परिवहन सेवाएं और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार यात्रियों की बढ़ती संख्या से लाभान्वित हो सकते हैं।

अन्य रेल परियोजनाओं से भी बढ़ेगी कनेक्टिविटी अयोध्या-जनकपुर धाम ट्रेन सेवा भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच अन्य रेल परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ रहा है। इनमें जयनगर-बिजलपुरा-बर्दीबास और जोगबनी-विराटनगर रेल संपर्क शामिल हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा प्रस्तावित रक्सौल-काठमांडू रेल लाइन भी दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की योजना का हिस्सा है।

इन परियोजनाओं से यात्रियों की आवाजाही के लिए नए विकल्प तैयार होने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच परिवहन संपर्क मजबूत होने की उम्मीद है। बेहतर रेल नेटवर्क से व्यापारिक गतिविधियों को भी सुविधा मिल सकती है। इससे दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच नियमित संपर्क और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

रेलवे क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में नेपाल रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को वडोदरा स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय में ट्रेन परिचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया है। यह पहल रेल संचालन से जुड़ी क्षमताओं को विकसित करने के प्रयासों का हिस्सा है।