नवा रायपुर टेक्सटाइल पार्क में पहली गारमेंट यूनिट से उद्योग को नई रफ्तार

छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर टेक्सटाइल पार्क में पहली गारमेंट यूनिट का निर्माण शुरू हो गया है, जिससे राज्य को निवेश, निर्यात और रोजगार में नई ऊँचाइयों तक पहुँचने की उम्मीद है। इस परियोजना से 4,600 नौकरियों का सृजन होगा और स्थानीय युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार की वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा देने की पहल को बड़ी सफलता मिली है। नवा रायपुर टेक्सटाइल पार्क में पहली गारमेंट निर्माण इकाई की स्थापना का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना के जरिए राज्य को निवेश, निर्यात और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।

तमिलनाडु की स्विफ्ट टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 25 जून को भूमि पूजन के बाद परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। कंपनी इस इकाई में 235 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। परियोजना से 4,600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

यह इकाई बच्चों के परिधान और निट गारमेंट्स का उत्पादन करेगी। निट गारमेंट्स का निर्यात यूरोप और अमेरिका के बाजारों में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को प्राथमिकता दे रही है। सरकार का लक्ष्य स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

81 एकड़ में विकसित किए जा रहे नवा रायपुर टेक्सटाइल पार्क को वस्त्र, परिधान, तकनीकी वस्त्र और संबंधित उद्योगों के लिए एकीकृत औद्योगिक केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। पार्क में सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, ड्रेनेज, प्रशासनिक भवन, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

स्विफ्ट टेक्सटाइल्स के अलावा पुणीत क्रिएशंस और दृष्टि डिजाइंस एलएलपी को भी भूमि आवंटित की गई है। इन तीनों कंपनियों से कुल लगभग 445 करोड़ रुपये के निवेश और 11 हजार से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।

यह परियोजना राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अनुरूप है, जिसमें टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में उद्योगों को विशेष सहायता भी प्रदान की जा रही है।