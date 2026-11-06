नई औद्योगिक नीति से पंजाब का 75 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य

पंजाब की नीति का लक्ष्य 75,000 करोड़ रुपये निवेश आकर्षित करना है। निवेशक 20 विकल्पों में से प्रोत्साहन चुन सकते हैं। पूंजी सब्सिडी और 24 क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएं उद्योगों तथा मौजूदा इकाइयों के विस्तार को बढ़ावा देंगी।

पंजाब सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। मार्च 2026 में घोषित पंजाब औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति का उद्देश्य नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, मौजूदा उद्योगों के विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निवेश आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुताबिक, नीति में निवेशकों को अपने कारोबार की जरूरत के अनुसार प्रोत्साहन चुनने की सुविधा दी गई है।

निवेशकों को विकल्प मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत निवेशक 20 विकल्पों में से अपने व्यवसाय के अनुरूप सहायता पैकेज तैयार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में पहली बार पूंजी सब्सिडी दी जा रही है। इससे औद्योगिक परियोजनाएं शुरू करने में आने वाली शुरुआती पूंजी लागत का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।

नीति में नई औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ पहले से संचालित उद्योगों के आधुनिकीकरण और विस्तार पर भी ध्यान दिया गया है। इसके तहत 24 क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं का प्रावधान किया गया है, ताकि अलग-अलग उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सरकार का लक्ष्य औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना है।

इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को निवेश के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इन क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू होने से उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और सहायक कारोबारों को भी काम मिल सकता है। परिवहन, पैकेजिंग और मशीनरी की मरम्मत जैसी सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है।

उद्योगों का विस्तार नई औद्योगिक नीति का दायरा केवल बड़े कारखानों की स्थापना तक सीमित नहीं है। मौजूदा इकाइयों को नई उत्पादन लाइनें शुरू करने, मशीनरी उन्नत करने और बाजार की जरूरतों के अनुसार कारोबार बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। इससे औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े छोटे कारोबारों को भी लाभ पहुंचने की संभावना है।

हालांकि, 75 हजार करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को हासिल करना इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रस्तावित परियोजनाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं। इसके लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे, कुशल कार्यबल और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति की उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी।