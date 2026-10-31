राष्ट्रीय एकता हर भारतीय का कर्तव्य, सरदार पटेल की जयंती पर बोले योगी आदित्यनाथ

राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। लोगों से रन फॉर यूनिटी में भाग लेने और देश की अखंडता के प्रति संकल्प दोहराने की अपील की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दीं। (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरदार पटेल ने जिस राष्ट्रीय एकता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उसे बनाए रखना प्रत्येक भारतीय का पवित्र कर्तव्य है।

मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल को आधुनिक भारत का शिल्पकार और लौह पुरुष बताते हुए कहा कि उनका जीवन इस शाश्वत सत्य का संदेश देता है कि किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी एकता में निहित होती है। उन्होंने कहा कि एकता की शक्ति 'नेशन फर्स्ट' यानी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से आती है।

योगी ने कहा कि मां भारती की सेवा के लिए समर्पित सरदार पटेल का जीवन 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को साकार करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों से राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित होने वाली रन फॉर यूनिटी में भाग लेने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौड़ का हर कदम देश की अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक होना चाहिए।

सरदार पटेल के योगदान और राष्ट्रीय एकता का किया उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल का पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि पटेल का जीवन प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को याद रखना और उस भावना को आगे बढ़ाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

योगी ने कहा कि किसी भी देश की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों की एकता में होती है। जब समाज और देश के लोग साझा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं, तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। उन्होंने सरदार पटेल के जीवन को 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना से जोड़ते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की वर्ष 2017 से पहले की राजनीतिक स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय तुष्टीकरण, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति ने समाज को बांटा था। उनके अनुसार, इससे प्रदेश में राष्ट्रीय एकता की भावना कमजोर हुई और सामाजिक समरसता प्रभावित हुई।

योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने इस स्थिति को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 'नेशन फर्स्ट' की भावना और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र को शासन के केंद्र में रखा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इससे सामाजिक समरसता को मजबूत करने और सरदार पटेल की विरासत को 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प से जोड़ने में मदद मिली है।

रन फॉर यूनिटी में भाग लेने की अपील मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रत्येक नागरिक के मन और आचरण में राष्ट्रीय एकता के संकल्प को मजबूत करने का सामूहिक अवसर प्रदान करता है।

योगी ने लोगों से इस दौड़ में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि इसका हर कदम देश की अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक होना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्रहित को हमेशा प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में 'नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट' यानी राष्ट्र सर्वोपरि, सदैव सर्वोपरि की भावना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के जीवन से मिलने वाली प्रेरणा को केवल स्मरण तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे नागरिकों के व्यवहार और जिम्मेदारियों में भी स्थान मिलना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी के माध्यम से लोगों को देश की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने का अवसर मिलता है।