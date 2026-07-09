विजन 2050 के लिए राष्ट्रीय हितधारक परामर्श शुरू, झारखंड ने निवेश, एआई और डिजिटल गवर्नेंस पर मांगे सुझाव

झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में विजन 2050 हेतु दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में उद्योग, तकनीकी कंपनियों और नीति-निर्माताओं ने मिलकर राज्य के विकास के लिए सुझाव दिए, खासकर एआई, डिजिटल गवर्नेंस और निवेश के क्षेत्र में।

झारखंड सरकार ने राज्य के विजन 2050 के लिए नई दिल्ली में बुधवार से दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श (नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन) की शुरुआत की। सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग और पर्यटन विभागों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत, वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेना है।

नई दिल्ली में दो दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन आईटी, एआई और डिजिटल इकोसिस्टम पर हुई चर्चा कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की पहचान केवल खनिज संपदा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी राज्य अपनी अलग पहचान बनाए। उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ तकनीक आधारित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।

कार्यक्रम के दौरान सरकार ने झारखंड एआई पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, जियाडा रेगुलेशंस, पीपीपी पॉलिसी तथा झारखंड फाउंडेशन से जुड़े कॉन्सेप्ट पेपर सहित कई प्रारूप नीति दस्तावेज हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत किए और उन पर सुझाव आमंत्रित किए।

आईटी कंपनियों के साथ बी2जी बैठकें, डिजिटल गवर्नेंस पर चर्चा पहले दिन का मुख्य फोकस सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल गवर्नेंस और आईटी अवसंरचना रहा। इस दौरान राज्य सरकार और उद्योग प्रतिनिधियों के बीच बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकें भी आयोजित की गईं।

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ओरेकल, एडब्ल्यूएस, सेल्सफोर्स समेत कई वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने झारखंड में डिजिटल इकोसिस्टम, क्लाउड तकनीक, एआई आधारित सुशासन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल स्किलिंग और डेटा आधारित प्रशासन को मजबूत करने संबंधी सुझाव दिए।

सरकार के अनुसार, गूगल ने शिक्षकों के लिए एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्वास्थ्य सेवाओं में एआई आधारित समाधान पर चर्चा की। माइक्रोसॉफ्ट ने सरकारी विभागों के लिए एआई आधारित डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा, जबकि आईबीएम और एडब्ल्यूएस ने खनन, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े तकनीकी समाधान प्रस्तुत किए।