नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों की नई पसंद, लागत कम करने में मदद

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि संतुलित उपयोग से नैनो उर्वरक खेती की लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं।

खेती में बढ़ती लागत और मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति के बीच नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों के लिए एक नया और उपयोगी विकल्प बनकर उभर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इन उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करने पर किसानों को लागत कम करने, बेहतर उत्पादन हासिल करने और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, छत्तीसगढ़ समेत देश के अधिकांश धान उत्पादक क्षेत्रों में किसान प्रति एकड़ दो से तीन बोरी यूरिया और एक बोरी डीएपी का उपयोग करते हैं। मौजूदा कीमतों के आधार पर केवल इन उर्वरकों पर ही प्रति एकड़ लगभग 1,900 से 2,200 रुपये तक का खर्च आता है।

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की एक बोतल का प्रभाव पारंपरिक यूरिया की एक बोरी के बराबर माना जाता है। यदि किसान अनुशंसित तरीके से इसका छिड़काव करते हैं तो यूरिया की खपत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे खाद पर होने वाले खर्च के साथ-साथ परिवहन, भंडारण और श्रम लागत में भी बचत होती है।

इसी तरह नैनो डीएपी के उपयोग को भी किसानों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पारंपरिक डीएपी की मात्रा कम करके उसके साथ नैनो डीएपी का उपयोग करने से लागत में कमी आ सकती है और फसलों को आवश्यक पोषण भी मिलता रहता है।

कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पारंपरिक उर्वरकों का बड़ा हिस्सा मिट्टी, पानी या वातावरण में नष्ट हो जाता है, जबकि नैनो उर्वरकों के सूक्ष्म कण पौधों द्वारा अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से अवशोषित किए जाते हैं। इससे पौधों की बढ़वार, हरियाली और दानों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का दावा है कि कई कृषि परीक्षणों में 5 से 8 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ने के संकेत मिले हैं। साथ ही नैनो उर्वरकों के संतुलित उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने, भूजल प्रदूषण कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव घटाने में भी मदद मिल सकती है।

कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में पारंपरिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। रायपुर जिले में वर्तमान में 10,732 मीट्रिक टन यूरिया और 3,927 मीट्रिक टन डीएपी का भंडारण है। इसके साथ ही कृषि सेवा केंद्रों और समितियों के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की उपलब्धता भी बढ़ाई जा रही है।