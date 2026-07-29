नंदा की चौकी में बारिश से क्षतिग्रस्त पुल की एप्रोच रोड 12 घंटे में बहाल, मुख्यमंत्री धामी ने दिए थे तत्काल निर्देश
भारी बारिश से प्रभावित नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड की मरम्मत मात्र 12 घंटे में पूरी हुई। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों ने मिलकर त्वरित कार्रवाई की, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली और आवश्यक सेवाओं का संचालन सामान्य हो गया।
भारी बारिश के कारण मंगलवार सुबह नंदा की चौकी स्थित पुल की एप्रोच रोड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के बाद आवागमन प्रभावित हो गया था। हालांकि, राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मात्र 12 घंटे के भीतर सड़क की मरम्मत कर मार्ग को फिर से खोल दिया।
सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, नंदा की चौकी स्थित पुल की एप्रोच रोड का एक छोटा हिस्सा सुबह करीब 6:30 बजे क्षतिग्रस्त हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत और पुनर्स्थापन कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।
इसके बाद संबंधित विभागों ने संयुक्त रूप से मरम्मत अभियान चलाया। सरकार के अनुसार, रिकॉर्ड समय में क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त कर मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। सड़क बहाल होने के बाद स्थानीय लोगों को राहत मिली और आवश्यक सेवाओं का संचालन भी सामान्य हो गया।
सरकार ने बताया कि मार्ग बंद रहने के दौरान भी एक एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के मरीज को अस्पताल पहुंचाने में सफल रही।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की स्थिति में राहत और पुनर्स्थापन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं।
सरकार के अनुसार, पुल, एप्रोच रोड और संबंधित निर्माण कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
राज्य सरकार ने कहा कि जांच के दौरान यदि किसी स्तर पर लापरवाही या निर्धारित मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड में मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण कई बार सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जाता है।
सरकार ने त्वरित कार्रवाई को बताया जनहित में अहम कदम
राज्य सरकार ने कहा कि नंदा की चौकी में क्षतिग्रस्त सड़क की जल्द बहाली विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और आपात स्थिति में तेज निर्णय लेने का उदाहरण है।
स्थानीय नागरिकों ने भी सड़क जल्द खुलने पर राहत जताई। सरकार के अनुसार, लोगों ने कम समय में स्थिति को नियंत्रित करने और यातायात बहाल करने के लिए प्रशासन की सराहना की।
मुख्यमंत्री धामी ने पहले भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून और आपदा की स्थिति में जनसुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। सरकार ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा, सुगम आवागमन और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
सरकार ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की नियमित समीक्षा की जाएगी। नंदा की चौकी की घटना के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मार्ग बहाल किया, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को बड़ी राहत मिली।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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