पंजाब में मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी सहारा

पंजाब में बढ़ती गर्मी और उमस के बीच मौसमी बीमारियों के मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले चार महीनों में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत एक्यूट फेब्राइल इलनेस के सबसे अधिक कैशलेस इलाज दावे दर्ज किए गए।

पंजाब में बदलते मौसम और बढ़ती उमस के बीच सरकारी अस्पतालों में बुखार, श्वसन संक्रमण और पेट संबंधी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि हर साल गर्मियों और मानसून के दौरान ऐसी मौसमी बीमारियों का दबाव बढ़ जाता है।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) के आंकड़ों के अनुसार पिछले चार महीनों में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत एक्यूट फेब्राइल इलनेस के 5,840 मामले दर्ज हुए, जिन पर Rs 1.31 करोड़ के दावे किए गए। यह योजना के तहत सबसे बड़ी श्रेणियों में शामिल रहा।

डॉक्टरों के अनुसार एक्यूट फेब्राइल इलनेस कोई एक बीमारी नहीं बल्कि अचानक तेज बुखार से जुड़ी ऐसी स्थिति है, जो वायरल, बैक्टीरियल या परजीवी संक्रमण के कारण हो सकती है।

एंटरिक फीवर और निमोनिया के भी कई मामले आंकड़ों के मुताबिक एंटरिक फीवर के 1,396 मामले दर्ज हुए, जिन पर Rs 30.47 लाख के दावे किए गए। निमोनिया के 377 मामलों पर Rs 11.06 लाख और एक्यूट ब्रोंकाइटिस के 326 मामलों पर Rs 9.24 लाख खर्च हुए।

वहीं डेंगू के 12 मामले, चिकनगुनिया के 6 मामले और मलेरिया के 3 मामले सामने आए। हीट स्ट्रोक के केवल 4 मामले दर्ज किए गए।

पटियाला सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. विकास गोयल ने कहा कि गर्मी बढ़ने के साथ बुखार, उल्टी, दस्त, सिरदर्द, श्वसन संक्रमण और त्वचा व आंखों से जुड़ी एलर्जी के मामलों में बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर इलाज में देरी कर देते हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना मरीजों को बिना आर्थिक बोझ के कैशलेस इलाज उपलब्ध करा रही है, जिससे समय पर उपचार संभव हो पा रहा है।

बच्चों को लेकर डॉक्टरों की विशेष चेतावनी गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट के बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. शशि कांत धीर ने कहा कि अत्यधिक गर्मी और उमस के दौरान छोटे बच्चे संक्रमण की चपेट में जल्दी आते हैं।

उन्होंने कहा कि लगातार बुखार, तेज सांस चलना, बार-बार उल्टी होना, डिहाइड्रेशन और दौरे पड़ने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने तीन महीने से कम उम्र के शिशुओं में किसी भी तरह के बुखार को चिकित्सकीय आपात स्थिति बताया।