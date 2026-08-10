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मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 2.44 लाख कैशलेस इलाज, 316.50 करोड़ रुपये से अधिक खर्च

By Dakshita Ojha
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पंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 2,44,468 कैशलेस उपचारों का सामना किया गया है, जिसका खर्च 316.50 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें शामिल हैं गंभीर चिकित्सा प्रक्रियाएं जैसे डायलिसिस, कार्डियक सर्जरी और टोटल नी रिप्लेसमेंट। यह योजना मरीजों को समय पर और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 2.44 लाख कैशलेस इलाज, 316.50 करोड़ रुपये से अधिक खर्च
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann

mannपंजाब की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 10 सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं में 2,44,468 कैशलेस इलाज उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इन उपचारों पर 316.50 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ है।

इन प्रक्रियाओं में क्रॉनिक हीमोडायलिसिस, लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी, टोटल नी रिप्लेसमेंट, सीजेरियन डिलीवरी, हृदय संबंधी उपचार और किडनी स्टोन की सर्जरी शामिल हैं। आंकड़े राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA), पंजाब के हवाले से जारी किए गए हैं।

डायलिसिस के सबसे अधिक मामले

आंकड़ों के मुताबिक, योजना के तहत क्रॉनिक हीमोडायलिसिस सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया रही। इसके तहत 1,87,656 डायलिसिस सत्र कराए गए और इन पर 30.65 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ।

इसके बाद 17,698 लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी की गईं। योजना के तहत 10,751 टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी हुईं।

मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में 9,317 महिलाओं को कैशलेस सीजेरियन डिलीवरी की सुविधा मिली। इसके अलावा हृदय उपचार से जुड़ी 8,734 प्रक्रियाओं में पर्क्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (PTCA) के साथ डायग्नोस्टिक एंजियोग्राफी की गई। 554 मरीजों की कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग (CABG) भी की गई।

किडनी स्टोन के इलाज के लिए 5,770 पर्क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी (PCNL) प्रक्रियाएं की गईं। आंकड़ों में 2,247 लोअर यूरेटर सर्जरी, 911 सीमेंटलेस टोटल हिप रिप्लेसमेंट और 830 रेडिकल सर्जिकल प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।

कई तरह की चिकित्सा प्रक्रियाएं कवर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य योजना का आकलन केवल लाभार्थियों की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि मरीजों को समय पर इलाज मिल रहा है या नहीं।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत क्रॉनिक बीमारियों के इलाज के साथ-साथ जटिल और महंगी चिकित्सा प्रक्रियाओं को भी कवर किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, योजना में शामिल प्रक्रियाओं में ऐसी चिकित्सा सेवाएं भी हैं जिनके लिए मरीजों को बार-बार अस्पताल जाना पड़ सकता है। इनमें डायलिसिस प्रमुख है। वहीं, हृदय संबंधी प्रक्रियाओं और जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की जरूरत होती है।

राज्य सरकार ने कहा कि योजना का उद्देश्य पात्र मरीजों को कवर की गई चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। हालांकि, जारी बयान में योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या या सभी प्रक्रियाओं पर हुए कुल खर्च का आंकड़ा नहीं दिया गया है।

10 प्रक्रियाओं का ही दिया गया आंकड़ा

सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में 10 सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं के तहत हुए इलाज और खर्च का विवरण दिया गया है। 316.50 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च इन्हीं 10 प्रक्रियाओं से संबंधित है।

बयान में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये आंकड़े योजना शुरू होने से अब तक की पूरी अवधि के हैं या किसी निर्धारित अवधि के।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कवर की जाने वाली इन प्रक्रियाओं में किडनी, हृदय, हड्डी, सामान्य सर्जरी और मातृ स्वास्थ्य से संबंधित उपचार शामिल हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि योजना के तहत गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

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