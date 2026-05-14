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सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, महिला सशक्तिकरण पर जोर

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नरसिंहपुर में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करते हुए 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की।

सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, महिला सशक्तिकरण पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ की 36वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 22 हजार 542 महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ 67 लाख 29 हजार 250 रुपये की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की।

सरकारी प्रेस नोट के अनुसार नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 296 करोड़ रुपये की लागत वाले 40 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया।

कार्यक्रम में बच्चियों पर पुष्प वर्षा, बच्चों से मुलाकात

सरकारी बयान के मुताबिक कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने बच्चियों पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने लाठी से करतब दिखा रहे एक बच्चे को गोद में लेकर दुलार किया और स्वयं भी लाठी घुमाई।

प्रेस नोट के अनुसार मुख्यमंत्री ने गौ-पूजन किया, विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और नरसिंहपुर की धरोहरों को दर्शाने वाले कैलेंडर का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए।

विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कहीं नरसिंहपुर को किसी की नजर न लग जाए।”

कांग्रेस पर साधा निशाना

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस कहती थी कि लाड़ली बहना योजना केवल चुनाव तक सीमित रहेगी।

सरकारी प्रेस नोट के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा, “कांग्रेसी कहते थे कि लाड़ली बहना योजना केवल चुनाव तक है, हम मानते हैं कि ‘जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।’ कांग्रेसियों की तो भावना ही गलत है।”

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी माताओं-बहनों का सम्मान नहीं किया और इसी कारण देशभर में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर

सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद लाड़ली बहनों के खातों में लगभग 46 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं, जबकि पिछली सरकार सहित यह आंकड़ा 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा:

  • 29 में से 6 महिलाओं को सांसद बनाया गया
  • 27 महिलाओं को विधायक बनाया गया
  • 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया
  • 4 लाख से अधिक मध्यम श्रेणी इकाइयों में महिलाओं को संचालन का अवसर दिया गया

उन्होंने कहा कि 34 लाख महिला किसानों को उन्नत कृषि और पशुपालन से जोड़ा गया है।

सरकारी नोट के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा, “अगर आप 25 गायों को लेकर योजना बनाते हो, तो सरकार 10 लाख की सब्सिडी देगी।”

पीएम मोदी की अपील मानने की बात

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जिक्र करते हुए लोगों से ईंधन और संसाधनों की बचत करने का आग्रह किया।

सरकारी प्रेस नोट के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा, “हमें डीजल-पेट्रोल-सोने पर कंट्रोल करना है।”

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम की है और मंत्रियों को भी ऐसा करने के लिए कहा गया है।

नरसिंहपुर के लिए कई घोषणाएं

सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर के लिए कई घोषणाएं भी कीं:

  • मुंगवानी में नया महाविद्यालय खोला जाएगा
  • शेर नदी पर 24 करोड़ रुपये की लागत से 250 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा
  • नरसिंहपुर स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रो टर्फ बिछाई जाएगी
  • सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए बुडेना बांध का परीक्षण कराया जाएगा

सरकार ने बताया कि जिले में नर्मदा सहित 7 नदियों पर नए पुल बनाए जाएंगे।

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