श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के आठवें स्थापना दिवस पर ‘नेपुण्य’ के विजेताओं को सम्मानित किया गया और तीन दिवसीय स्वदेशी मेला संपन्न हुआ।

पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के आठवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल अतिथि और अधिकारी

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) ने गुरुवार को अपना आठवां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सुमन वशिष्ठ ने कुलपति प्रो. दिनेश कुमार की मौजूदगी में 11 उद्योग भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) लक्ष्मी नारायण शर्मा के सुझाव पर कुलपति ने रक्षा सेवाओं में जाने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग शुरू करने की घोषणा भी की।

समारोह में विश्वविद्यालय के दो दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव ‘नेपुण्य’ के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय स्वदेशी मेला भी संपन्न हुआ। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दर्शकों का मनोरंजन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय की आठ वर्षों की यात्रा छोटी, लेकिन उपलब्धियों से भरी रही है। उन्होंने कहा कि देश के पहले राज्य सरकार के कौशल विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित एसवीएसयू ने कम समय में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

कुलपति के अनुसार, चालू शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालय के 65 कार्यक्रमों में करीब 2,000 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। उन्होंने बताया कि सभी कार्यक्रमों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि विद्यार्थियों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने के उद्देश्य से की गई थी और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दर्शाता है।

उद्योगों के साथ साझेदारी और रक्षा सेवाओं के लिए कोचिंग स्थापना दिवस समारोह में 11 उद्योग भागीदारों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। रजिस्ट्रार सुमन वशिष्ठ ने कुलपति प्रो. दिनेश कुमार की मौजूदगी में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक कार्यक्रमों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कुलपति ने बताया कि इससे विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) लक्ष्मी नारायण शर्मा ने सुझाव दिया कि रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पर कुलपति ने विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य रक्षा सेवाओं में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं को मार्गदर्शन और तैयारी का अवसर उपलब्ध कराना है।

इस अवसर पर कई अन्य अतिथियों ने भी विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। इनमें विक्टोरा टेक्नोलॉजीज के प्रबंध निदेशक एसएस बांगा, वीजी इंडस्ट्रीज की निदेशक टूलिका सूद और एसएस एंटरप्राइजेज के निदेशक सुनील कुमार शर्मा शामिल रहे। उन्होंने अपनी सफलता की यात्रा के बारे में बताते हुए विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रकाशनों का विमोचन स्थापना दिवस समारोह में विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों को भी स्थान दिया गया। दो दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव ‘नेपुण्य’ के विजेताओं को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें उपस्थित लोगों ने सराहा। समारोह के साथ आयोजित तीन दिवसीय स्वदेशी मेला भी गुरुवार को संपन्न हुआ।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय की पत्रिका ‘कौशल दर्पण’ और न्यूजलेटर ‘कौशल संवाद’ का विमोचन किया गया। इन प्रकाशनों के जरिए विश्वविद्यालय की गतिविधियों और उससे जुड़ी जानकारी को सामने लाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों और अतिथियों ने हिस्सा लिया।

विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार सुमन वशिष्ठ ने सभी सहयोगियों और विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक सहयोग और समर्थन से एसवीएसयू लगातार आगे बढ़ रहा है और नई उपलब्धियों की दिशा में प्रयास कर रहा है। छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीएसडब्ल्यू) प्रो. कुलवंत सिंह ने भी सभी का धन्यवाद किया।