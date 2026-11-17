सीएम धामी ने दिसंबर में पहली किस्त जारी करने की घोषणा की, चमोली में 149.76 करोड़ की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया

उत्तराखंड की पांच लाख से अधिक महिलाओं को बैणी-भुली योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चमोली जिले के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि योजना की पहली किस्त दिसंबर में जारी की जाएगी। सहायता राशि दो किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रही है।

मातृशक्ति सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों, कलश यात्रा और रोड शो के माध्यम से उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद महिलाओं ने पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मुख्यमंत्री को श्री नंदा देवी राजजात यात्रा पर आधारित हस्तनिर्मित पेंटिंग भेंट की।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि महिलाएं ज्ञान, विवेक और समृद्धि का आधार हैं। वे समाज को दिशा देने के साथ उसके भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान के बिना जीवन और विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

मुख्यमंत्री ने चमोली की धरती से शुरू हुए चिपको आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस आंदोलन ने पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गौरा देवी और उनके साथ की महिलाओं ने प्रकृति की रक्षा के लिए जिस साहस और समर्पण का परिचय दिया, वह आज भी सभी को प्रेरित करता है।

महिलाओं के लिए आरक्षण और आर्थिक सहायता का जिक्र धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को पारंपरिक चूल्हों के धुएं और परेशानी से राहत मिली है। इसके अलावा महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के लिए रोजगार और नेतृत्व के नए अवसर खुले हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को भी उन्होंने महिलाओं के समान अधिकार और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

धामी के अनुसार, चमोली जिले के नौ विकासखंडों में पिछले चार वर्षों के दौरान 900 से अधिक अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को तीन करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने तक सहयोग मिले। नंदा गौरा योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं कक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 51 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। महिला मंगल दलों की अध्यक्ष उत्तरा देवी और मीना देवी को पौधरोपण, छोटी बचत, श्रमदान और नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रमों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। भुवना देवी को मधुमक्खी पालन, रमेश्वरी देवी को पॉलीहाउस और खुले खेतों में खेती, उषा देवी को बांस से उत्पाद तैयार करने और लीला देवी को प्राकृतिक खेती के लिए सम्मान मिला।

महेश्वरी देवी, अनुसूया कुंवर और बिमला देवी को कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। खेलों में उपलब्धि के लिए निशा और स्वाति बड़वाल को सम्मान मिला। लखपति दीदी के रूप में कामयाबी हासिल करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। हाईस्कूल परीक्षा 2025-26 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली अंशिका, रिया, सिया और वंदना राय को भी सम्मान दिया गया। कवयित्री सुरभि देवी और मंगल गीत गायिका नंदा सती को भी सम्मानित किया गया।

चमोली में 149.76 करोड़ की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास मुख्यमंत्री ने चमोली जिले में कुल 149.76 करोड़ रुपये की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 133.59 करोड़ रुपये की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास और करीब 16.18 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है।

शिलान्यास की गई परियोजनाओं में सड़क निर्माण और सुधार के कई काम शामिल हैं। इनमें दशोली क्षेत्र में बमबुधार से मूल गांव छिनका होते हुए मल्ला नौरी तक मोटर मार्ग, घुर्साल-सैकोट मोटर मार्ग और गोपेश्वर-देवराखोडोरा-घिंगराण मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से का पुनर्निर्माण शामिल है। गोविंदघाट में 92.156 मीटर स्पान के मोटर पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके अलावा पीपलकोटी-मठ-मठेड़ा मोटर मार्ग और अपर चमोली-खैनुरी मोटर मार्ग के रखरखाव का काम भी किया जाएगा।

मां नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग से जुड़े ग्वालदम-नंदकेसरी और थराली-देवाल-मुंदोली-वाण मोटर मार्गों के सुधारीकरण और डामरीकरण के कार्यों का भी शिलान्यास किया गया। गौचर निर्माण खंड के तहत कई अन्य मोटर मार्गों के निर्माण और विस्तार के काम शामिल हैं। इनमें ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने वाले जयकंडी-ग्वाड़ मोटर मार्ग का निर्माण भी शामिल है।

लोकार्पण की गई 14 परियोजनाओं में गौचर और उर्गम में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, राजकीय इंटर कॉलेज पोखरी में पुस्तकालय, विभिन्न विद्यालयों में कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का निर्माण शामिल है। आईटीआई गोपेश्वर में वर्कशॉप और वर्कशेड तथा आयुर्वेदिक अस्पतालों से जुड़े निर्माण कार्य भी पूरे किए गए हैं।