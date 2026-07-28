मिजोरम में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारियों को मजबूत करने पर एनडीएमए से राज्य सरकार की चर्चा

मिजोरम के आपदा प्रबंधन मंत्री ने एनडीएमए के अधिकारियों के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण, तैयारियों और निपटने की क्षमता पर चर्चा की। बैठक में भूस्खलन, भूकंप और अफ्रीकन स्वाइन फीवर जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे राज्य की सुरक्षा और क्षमताओं को मजबूत किया जा सके।

मिजोरम के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री प्रो. लालनिलावमा ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा तैयारियों और आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में राज्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई और भविष्य में केंद्र तथा राज्य के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

बैठक के दौरान मिजोरम की भौगोलिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भूकंप, भूस्खलन, जंगल की आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (NERMP) और राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (NLRMP) के तहत राज्य द्वारा भेजे गए प्रस्तावों तथा विभिन्न शमन परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

अफ्रीकन स्वाइन फीवर से हुए नुकसान का मुद्दा भी उठाया बैठक में प्रो. लालनिलावमा ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF) के कारण राज्य को हुए आर्थिक नुकसान का मुद्दा भी एनडीएमए के समक्ष रखा। उन्होंने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया, जिसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर को आपदा घोषित किए जाने की मांग की गई है, ताकि प्रभावित लोगों और राज्य को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

इसके अलावा बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की संस्थागत क्षमता को और मजबूत करने, 'आपदा मित्र' कार्यक्रम के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर आपदा तैयारियों का विस्तार करने तथा पूर्वोत्तर राज्यों के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर क्षेत्रीय समन्वय विकसित करने पर भी चर्चा हुई।

जोखिम आधारित योजना और स्कूल सुरक्षा पर जोर एनडीएमए ने बैठक के दौरान जोखिम आधारित भूमि उपयोग योजना, आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे के विकास, भवन उपविधियों के प्रभावी अनुपालन तथा समुदायों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्राधिकरण का कहना था कि इन उपायों से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।

प्राधिकरण ने राज्य सरकार को स्कूल सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की भी सलाह दी। इसके तहत स्कूल आपदा प्रबंधन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और नियमित मॉक ड्रिल तथा अन्य तैयारियों को जारी रखने पर बल दिया गया, ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों की आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाई जा सके।