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दिल्ली के स्कूलों में बनेंगे ‘मेनस्ट्रुएशन कॉर्नर’, बढ़ाए जाएंगे हाइजीन जागरूकता अभियान

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर स्कूलों में मेनस्ट्रुएशन कॉर्नर, मेडिकल रूम, स्वच्छ शौचालय और हाइजीन जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।

दिल्ली के स्कूलों में बनेंगे ‘मेनस्ट्रुएशन कॉर्नर’, बढ़ाए जाएंगे हाइजीन जागरूकता अभियान


मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को स्कूलों में स्वच्छता और मासिक धर्म स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अहम घोषणाएँ कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के सभी स्कूलों में स्वच्छ और सुव्यवस्थित शौचालय सुनिश्चित किए जाएंगे। साथ ही लड़के और लड़कियों दोनों के लिए नियमित हाइजीन जागरूकता कार्यक्रम और मासिक धर्म जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में मेडिकल रूम और “मेनस्ट्रुएशन कॉर्नर” स्थापित किए जाएंगे, जहाँ सैनिटरी नैपकिन, इनरवियर और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध होगी। स्कूलों के वॉशरूम में वेंडिंग मशीन लगाने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी।

जल्द जारी होगा टोल-फ्री नंबर

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीवी वैक्सीनेशन का स्कूलवार डेटा एकत्र किया जाएगा और सरकारी स्कूलों के बच्चों की “हौसलों की उड़ान” कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

बच्चों और अभिभावकों की शिकायतों तथा सुझावों को सीधे सरकार तक पहुँचाने के लिए जल्द ही एक टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा। इसे स्कूलों की दीवारों और गेट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

इसके अलावा दिल्ली सरकार सभी स्कूलों में आरओ वाटर कूलर लगाएगी और 5 जून से अगस्त तक बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों में सफेदी और आधारभूत सुविधाओं के सुधार का कार्य भी किया जाएगा।

सरकार ने कहा कि किसी भी लड़की को बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में पीछे नहीं रहना चाहिए।

Dakshita Ojha

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