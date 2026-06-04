पंजाब के 3,600 सरकारी स्कूलों में शुरू होगा मासिक धर्म स्वास्थ्य पाठ्यक्रम, 3.4 लाख छात्राओं को मिलेगा लाभ

पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली किशोरियों के लिए राज्यव्यापी मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के तहत 3,600 से अधिक स्कूलों में छठी से दसवीं कक्षा की 3.4 लाख से अधिक छात्राओं को पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पंजाब सरकार ने किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक-संवेदनशील शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य सरकार के अनुसार यह देश की सबसे बड़ी स्कूल-आधारित मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा पहलों में से एक है।

मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर घोषित इस कार्यक्रम का विस्तार राज्य के सभी 23 जिलों के सरकारी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में किया जाएगा। इससे छठी से दसवीं कक्षा की 3.4 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

पंजाबी भाषा में तैयार किया गया पाठ्यक्रम सरकार ने यह कार्यक्रम मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संस्था वॉश यूनाइटेड के सहयोग से शुरू किया है।

इसके तहत "मेनस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट" नामक पाठ्यक्रम के माध्यम से कक्षा सत्र आयोजित किए जाएंगे। पाठ्यक्रम को पंजाबी भाषा में तैयार किया गया है ताकि छात्राएं विषय को आसानी से समझ सकें।

सत्रों में 10 वर्षीय लड़की रूबी की कहानी के माध्यम से मासिक धर्म, शारीरिक बदलाव, स्वच्छता, स्वयं की देखभाल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसमें समूह गतिविधियां और कक्षा आधारित सहभागितापूर्ण अभ्यास भी शामिल हैं।

7,200 शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए पंजाब सरकार ने लगभग 7,200 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार पहले लगभग 100 स्टेट रिसोर्स पर्सन्स को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जिसके बाद जिला स्तर पर हजारों शिक्षकों को तैयार किया गया।

अधिकारियों का कहना है कि इससे कक्षाओं में ऐसा वातावरण बनाने में मदद मिलेगी जहां छात्राएं बिना झिझक सवाल पूछ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें।

पायलट कार्यक्रम के बाद राज्यव्यापी विस्तार राज्य सरकार ने बताया कि कार्यक्रम का विस्तार 23 जिलों के 100 से अधिक सरकारी स्कूलों में चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर किया गया है। इस पायलट में 45,000 से अधिक छात्र शामिल थे।

सरकार के अनुसार 97 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि वे नए पाठ्यक्रम के माध्यम से माहवारी संबंधी शिक्षा देने में सहज महसूस करते हैं। वहीं 94 प्रतिशत शिक्षकों ने कार्यक्रम को पूरे राज्य में लागू करने की सिफारिश की।

करीब 88 प्रतिशत शिक्षकों ने पाठ्यक्रम को पहले के तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावी बताया, जबकि 80 प्रतिशत ने छात्राओं की सक्रिय भागीदारी दर्ज की।

शिक्षकों ने साझा किए अनुभव फरीदकोट की अध्यापिका जसप्रीत कौर ने कहा, “माहवारी के दौरान स्वच्छता संबंधी यह पाठ्यक्रम लड़कियों के लिए सवाल पूछने और अपने अनुभव साझा करने हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करता है, जिससे माहवारी से जुड़े मिथकों को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकता है। कहानियों, खेलों और दृश्य सामग्री के माध्यम से अपनाई गई इंटरैक्टिव पद्धति सीखने की प्रक्रिया को अधिक सहज और आत्मीय बनाती है तथा डर और झिझक की भावना को कम करती है। यह निश्चित रूप से आत्मसम्मान और सहभागिता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।”

अमृतसर की अध्यापिका मोनिका सूद ने कहा कि छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और घरों तथा समुदायों में माहवारी को लेकर मौजूद धारणाओं पर खुलकर चर्चा की।

मोगा की अध्यापिका सिल्वी ने कहा कि इस कार्यक्रम के बाद छात्राओं और शिक्षकों दोनों के लिए माहवारी पर खुलकर बातचीत करना आसान हुआ है।

छात्राओं ने भी दी सकारात्मक प्रतिक्रिया संगरूर की नौवीं कक्षा की छात्रा कोमल प्रीत कौर ने कहा कि इन सत्रों से उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे यह समझने में मदद मिली कि माहवारी एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है।

मोगा की छात्रा डिंपल रानी ने कहा कि सत्रों के बाद उसने घर जाकर अपनी मां के साथ भी इस विषय पर चर्चा की।