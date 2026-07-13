दिल्ली में शुरू हुआ चौथा मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट और NeML के साथ हुए समझौते

दिल्ली हाट में चौथे मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, जहां मेघालय सरकार ने फ्लिपकार्ट और NeML के साथ समझौता किया।

नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुक्रवार को चौथे मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मेघालय सरकार ने राज्य के अनानास उत्पादकों के लिए बाजार और वितरण नेटवर्क मजबूत करने के उद्देश्य से फ्लिपकार्ट और नेशनल ई-मार्केट सर्विसेज लिमिटेड (NeML) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

10 से 12 जुलाई तक चलने वाले इस उत्सव का आयोजन मेघालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को संगठित रिटेल, निर्यातकों, फूड प्रोसेसर, संस्थागत खरीदारों और उपभोक्ताओं से जोड़ना तथा मेघालय के अनानास को देश और विदेश के बाजारों में बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा, सरकारी अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और किसान समूहों की मौजूदगी में किया।

बाजार पहुंच बढ़ाने पर जोर राज्य सरकार के अनुसार, फ्लिपकार्ट और NeML के साथ हुए समझौते किसानों की संगठित रिटेल, संस्थागत खरीदारों और डिजिटल मार्केटप्लेस तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेंगे।

सरकार ने बताया कि री भोई, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उगाए जाने वाले मेघालय के अनानास अपनी कम अम्लता, अधिक मिठास और 16-18 ब्रिक्स वैल्यू के लिए जाने जाते हैं।

मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसे बाजार तैयार करना है, जिससे किसानों की आय और आजीविका मजबूत हो सके।

निर्यात और वैल्यू एडिशन पर सरकार का दावा राज्य सरकार ने कहा कि हाल के वर्षों में 100 मीट्रिक टन से अधिक अनानास की बिक्री और निर्यात संगठित घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों के माध्यम से किया गया है। जून 2026 में दो मीट्रिक टन अनानास की खेप दुबई स्थित लुलु रिटेल के लिए भी भेजी गई थी।

सरकार के अनुसार, मेघालय स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड द्वारा प्रोसेसिंग, भंडारण और एग्रीगेशन सुविधाओं के साथ वैल्यू चेन विकसित की गई है। जिरांग ऑर्गेनिक एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सहित कई किसान उत्पादक संगठन अब लुलु ग्रुप, रिलायंस रिटेल, सफाल-मदर डेयरी और ब्लिंकिट जैसे खरीदारों से जुड़े हैं।

सरकार ने दावा किया कि वैल्यू एडिशन और बेहतर बाजार उपलब्ध होने से इससे जुड़े किसानों की आय में 80 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।