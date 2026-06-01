Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पंजाब के 19 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में मेगा PTM, शिक्षा में नंबर-1 रैंकिंग का जश्न

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share

नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब के शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद राज्यभर के सरकारी स्कूलों में ‘शिक्षा का महा उत्सव’ आयोजित किया गया। 20 लाख से अधिक अभिभावकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

पंजाब के 19 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में मेगा PTM, शिक्षा में नंबर-1 रैंकिंग का जश्न

पंजाब सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में पहला स्थान मिलने की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए शनिवार को 19 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में मेगा अभिभावक-शिक्षक मिलन (PTM) आयोजित किया। राज्यभर में आयोजित इस कार्यक्रम को ‘शिक्षा का महा उत्सव’ नाम दिया गया।

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि यह आयोजन नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब को देश में पहला स्थान मिलने के उपलक्ष्य में किया गया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में पंजाब ने कई प्रमुख शैक्षिक मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है।

शिक्षा मंत्री के अनुसार, इस कार्यक्रम में 20 लाख से अधिक अभिभावकों ने हिस्सा लिया। मेगा पीटीएम के दौरान अभिभावकों के साथ बच्चों की पढ़ाई, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सीखने की निरंतरता, गृहकार्य के प्रबंधन और सकारात्मक दिनचर्या विकसित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

राज्यभर में आयोजित समारोहों के दौरान शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के टॉपरों, इंग्लिश एज कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और जेईई परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को भी सम्मान और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इस उपलब्धि में अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों की समान भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जो धारणा पहले थी, उसे पंजाब ने बदलकर दिखाया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी स्कूल अब अंतिम विकल्प नहीं, बल्कि कई परिवारों की पहली पसंद बन रहे हैं। बैंस ने इस उपलब्धि को ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ का महत्वपूर्ण पड़ाव बताते हुए कहा कि यह रैंकिंग कक्षाओं में हुए वास्तविक बदलाव और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

Dakshita Ojha

लेखक के बारे में

Dakshita Ojha
government news

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।