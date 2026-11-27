मोगा रैली में भगवंत मान ने 2027 चुनाव का बिगुल बजाया। सरकार की नौकरियों, बिजली, कृषि और स्वास्थ्य योजनाओं को उपलब्धि बताया। कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने भीड़ को जनसमर्थन कहा। क्या ये 2027 की सियासी लड़ाई का रुख तय करेंगे? अब मतदाता किसे चुनेंगे?

Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann addressing a gathering during a rally in Moga, Punjab on Thursday, November 26 2026.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोगा में ‘खुशहाल पंजाब’ महारैली में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। पार्टी ने करीब दो लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया। मान ने भीड़ को सरकार के कामकाज का समर्थन बताते हुए कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पर निशाना साधा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन दलों ने दशकों तक पंजाब पर शासन किया, उन्हें भी बताना चाहिए कि उन्होंने राज्य के लिए क्या किया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब अब पुराने वादों के बजाय विकास और खुशहाली को चुन रहा है।

सरकार के काम गिनाए मान ने कहा कि उनकी सरकार ने मेरिट और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए 77,182 सरकारी नौकरियां दी हैं। उनके मुताबिक, राज्य के करीब 90 फीसदी घरों के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को दिन के समय बिजली मिल रही है और नहरी पानी उन इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है, जहां पहले लंबे समय से पानी नहीं पहुंचता था। मोगा में नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचने का भी उन्होंने दावा किया।

स्वास्थ्य योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि करीब 65 लाख परिवार इस योजना के पात्र हैं और 54 से 55 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उनके मुताबिक, योजना के तहत करीब 50 हजार स्टेंट और 35 हजार घुटने बदलने के ऑपरेशन हुए हैं।

विपक्ष पर हमला मान ने कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा पर आरोप लगाया कि इन दलों ने बारी-बारी से सत्ता में रहते हुए पंजाब की समस्याओं का समाधान नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये दल अब आप सरकार के काम से परेशान होकर एक साथ आ रहे हैं। आठ दिसंबर को इसी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्षी नेताओं से पूछा कि उन्होंने पंजाब के लिए क्या किया है।

मुख्यमंत्री ने अकाली दल पर भाजपा से हाथ मिलाकर किसानों का भरोसा बेचने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 2027 में जनता विपक्ष को जवाब देगी। मतदाताओं से अपील करते हुए मान ने कहा कि चुनाव के दौरान कोई पैसे देकर वोट प्रभावित करने की कोशिश करे तो भी वे अपने विवेक से मतदान करें।