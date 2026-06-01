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पंजाब में 65 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को नियमित करेगी मान सरकार

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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भगवंत मान सरकार ने ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करके पंजाब के कर्मचारियों की भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया, 65,000 से अधिक कर्मचारी होंगे रेगुलर

पंजाब में 65 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को नियमित करेगी मान सरकार

पंजाब सरकार ने 65,000 से अधिक आउटसोर्स और गैर-स्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकारी विभागों में ठेका प्रणाली को खत्म करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसे राज्य के कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक फैसला बताया है।

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह फैसला हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिकार, सम्मान और नौकरी की सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने इसे देश में अपनी तरह का पहला कदम बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को बधाई दी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कैबिनेट ने 65 हजार से अधिक आउटसोर्स और गैर-स्थायी कर्मचारियों को नियमित करने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों और सरकार के बीच किसी ठेकेदार या बिचौलिए की भूमिका नहीं होगी। कर्मचारियों का सरकार से सीधा संबंध होगा और उनका वेतन सीधे बैंक खातों में भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अग्निशमन कर्मियों, सीवर कर्मचारियों और लाइनमैन जैसे जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। अब उन्हें नियमित होने के लिए पांच वर्ष की बजाय तीन वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी।

कैबिनेट ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित बकायों तथा महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए एक विशेष कैबिनेट उप-समिति गठित करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य में सात नए विशेष न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई है।

AAP नेता मनीष सिसोदिया ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद जगी है। उन्होंने इसे कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

राज्य सरकार का दावा है कि इस फैसले से कर्मचारियों को अधिक स्थिरता, सुरक्षा और सरकारी लाभ मिलेंगे, जबकि ठेका प्रणाली पर निर्भरता कम होगी।

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