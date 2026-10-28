मजीठिया मामले से पंजाब में नशे और राजनीतिक जवाबदेही पर बहस तेज

बिक्रम सिंह मजीठिया मामला पंजाब में नशे और जवाबदेही पर बहस तेज कर रहा है। आप ने उनकी कंपनियों में 736 करोड़ रुपये के कथित संदिग्ध लेनदेन का उल्लेख किया है; आरोप अदालत में साबित होने बाकी हैं। जानिए जांच, राजनीतिक दावों और अभियान की प्रभावशीलता परखने के पैमाने।

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े मामले ने नशे की समस्या और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर बहस फिर तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी (आप) इस मामले को नशे के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई से जोड़ रही है। पार्टी की ओर से मजीठिया से जुड़ी कंपनियों में 736 करोड़ रुपये के कथित संदिग्ध लेनदेन का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन आरोपों को अदालत में साबित किया जाना बाकी है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अगस्त 2025 में मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में करीब 40 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जांच में उनसे जुड़ी कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन की पड़ताल की गई। इसलिए इसे अक्टूबर 2026 में दाखिल हुई नई चार्जशीट के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा।

आरोप और राजनीतिक प्रतिक्रिया आप ने इस मामले को नशे के खिलाफ अपनी सरकार की कार्रवाई का हिस्सा बताया है। पार्टी ने 2007 से 2017 के बीच पंजाब में शासन करने वाले शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए हैं। आप का आरोप है कि उस दौरान नशे की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, इस राजनीतिक आरोप का आकलन करने के लिए उस समय के रिकॉर्ड और संबंधित आंकड़ों की जांच जरूरी है।

पार्टी ने भाजपा और उसके नेताओं को लेकर भी राजनीतिक सवाल उठाए हैं। ये आरोप पार्टी के बयानों का हिस्सा हैं और अपने आप में किसी अन्य व्यक्ति या संगठन की आपराधिक संलिप्तता का प्रमाण नहीं हैं।

मजीठिया से जुड़े मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं और कंपनियों के लेनदेन की जांच की गई है। चार्जशीट में लगाए गए आरोपों और अदालत में साबित हुए तथ्यों के बीच अंतर करना जरूरी है। 736 करोड़ रुपये की राशि को भी फिलहाल कथित संदिग्ध लेनदेन के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि अदालत से प्रमाणित नशे की कमाई के रूप में।

नशे के खिलाफ कार्रवाई का आकलन पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नशे का मुद्दा राजनीतिक बहस का अहम हिस्सा बना रह सकता है। राजनीतिक दलों के दावों के साथ-साथ यह देखना भी जरूरी होगा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए किए गए प्रयासों के क्या परिणाम सामने आए हैं।

प्रभावित परिवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या तस्करी के नेटवर्क टूट रहे हैं, कितने मामलों में दोषसिद्धि हो रही है, नशीले पदार्थों की उपलब्धता में कितनी कमी आई है और नशे से जूझ रहे लोगों को इलाज तथा पुनर्वास की सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं।