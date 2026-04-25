मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी कोटा 78 से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन, केंद्र की मंजूरी
उत्पादन बढ़ने के बीच किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने और खरीदी क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम
मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य का खरीदी कोटा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, यह वृद्धि 22 लाख मीट्रिक टन की है और इसे समर्थन मूल्य पर अधिक गेहूं खरीदी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, “मध्यप्रदेश के किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय। प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उत्पादन बढ़ा है, इसलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए कोटा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है।”
किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह निर्णय किसानों के परिश्रम का सम्मान है, उन्हें उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सशक्त कदम है।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का आभार व्यक्त किया।
PTI के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला किसानों के हित में बड़ा कदम है और इससे राज्य की खाद्यान्न प्रबंधन व्यवस्था भी मजबूत होगी।
चरणबद्ध तरीके से होगी खरीदी
मुख्यमंत्री ने कहा, “वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। गेहूं खरीदी चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे किसानों, फिर मध्यम और बाद में बड़े किसानों से की जाएगी।”
राज्य सरकार के अनुसार, इस वर्ष गेहूं उत्पादन बढ़ने के चलते केंद्र से कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इससे और बड़ी संख्या में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जा सकेगा।
किसान कल्याण है सरकार की प्राथमिकता
प्रदेश में किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। फसल बीमा, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने जैसी कई पहलें जारी हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए भी सरकार सक्रिय है।
खरीदी के आंकड़ों का संदर्भ
PTI के मुताबिक, देशभर में इस सीजन में अब तक 148 लाख टन गेहूं की खरीदी हुई है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 11 प्रतिशत कम है। इसकी वजह मंडियों में फसल की देर से आमद बताई गई है।
ऐसे में मध्यप्रदेश में खरीदी कोटा बढ़ाया जाना किसानों को राहत देने और अधिक मात्रा में गेहूं खरीदी सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
केंद्र और राज्य के समन्वय से किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
लेखक के बारे मेंUjala Chowdhry
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