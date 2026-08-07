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मध्यप्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 11,000 मेगावाट पहुंची, 2030 लक्ष्य पर जोर

By Dakshita Ojha
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावाट से 11,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। 2030 तक भारत के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्मी ऊर्जा लक्ष्य में योगदान देने की कोशिशें जारी हैं।

मध्यप्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 11,000 मेगावाट पहुंची, 2030 लक्ष्य पर जोर
Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन में कहा कि राज्य वर्ष 2030 तक देश के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से शिवाजी स्टेडियम तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने इसे स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश बताया। राज्य सरकार के अनुसार, दिल्ली मेट्रो अपने संचालन में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग करती है।

सम्मेलन में ऊर्जा परियोजनाओं और निवेश का ब्योरा

नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में मध्यप्रदेश ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी, भूटान के ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री जेम त्शेरिंग, श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री अनुरा करुणाथिलका तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावाट से बढ़कर 11,000 मेगावाट हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण और बायोमास नीति लागू की है ताकि निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिल सके।

उन्होंने कहा कि 750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना ने देश में पहली बार कोयला आधारित बिजली से कम सौर टैरिफ स्थापित किया। उनके अनुसार, इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस मिल चुका है और इसकी केस स्टडी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है।

मुख्यमंत्री ने 1,500 मेगावाट क्षमता वाली आगर-शाजापुर-नीमच सौर परियोजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में 2.14 रुपये प्रति यूनिट का सौर टैरिफ प्राप्त हुआ है और इससे भारतीय रेलवे को आठ राज्यों में हरित ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है।

बैटरी स्टोरेज और रूफटॉप सोलर पर भी फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऊर्जा सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुरैना में 440 मेगावाट सौर ऊर्जा और 880 मेगावाट-घंटा बैटरी स्टोरेज परियोजना प्रदेश की पहली ऐसी परियोजना है, जिसमें प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली खरीद समझौते किए गए हैं। इसके अलावा चार घंटे, छह घंटे और 24 घंटे की सौर-सह-ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य के 1,300 सरकारी भवनों पर 48 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सोलर परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत करीब 1.5 लाख घरों में 566 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दावोस सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मध्यप्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियों और हरित ऊर्जा क्षमता को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में राज्य स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में अपनी भूमिका और मजबूत करेगा।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि भारत जल्द ही 300 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता का आंकड़ा पार कर लेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 50 लाख से अधिक परिवार रूफटॉप सोलर का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में योगदान दिया है और राज्यों से ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

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