विरासत और विकास से बनेगी मध्यप्रदेश की नई पहचान : मुख्यमंत्री मोहन यादव

प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं, कहा- सामूहिक संकल्प और जनभागीदारी से बनाएंगे नया मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विरासत का गौरव और विकास की नई उड़ान अब मध्यप्रदेश की नई पहचान बन रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से सामूहिक संकल्प, जनभागीदारी और अथक परिश्रम के साथ विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में सहयोग करने का आह्वान किया।

एक नवंबर को मनाए जा रहे स्थापना दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि यह समृद्ध भारतीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, आध्यात्मिक चेतना और असीम संभावनाओं की जीवंत पहचान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने अपने गठन के बाद से 71 वर्षों की लंबी यात्रा तय की है। इस दौरान राज्य को कई अच्छे और कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ा है।

डॉ. यादव ने बीमारू राज्य से विकासशील मध्यप्रदेश तक के सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि अब प्रदेश में बदलाव दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, विरासत और विकास का मेल ही मध्यप्रदेश को नई पहचान दे रहा है। उन्होंने औद्योगिक विकास, निवेश को प्रोत्साहन, कृषि विकास दर में वृद्धि और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने वाले प्रमुख पहलुओं के रूप में बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए सरकार के प्रयासों के साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक संकल्प और लगातार मेहनत से प्रदेश को विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

71 साल की यात्रा में बदला प्रदेश का स्वरूप मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को राज्य की पहचान का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। इसकी संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक चेतना भी इसे एक अलग पहचान देते हैं। साथ ही, राज्य में मौजूद संभावनाएं विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं।

डॉ. यादव ने कहा कि बीते 71 वर्षों में मध्यप्रदेश ने कई तरह के अनुभव हासिल किए हैं। बीमारू राज्य से विकासशील प्रदेश तक पहुंचने की यात्रा में चुनौतियां भी रहीं और उपलब्धियां भी मिलीं। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश बदल रहा है और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कृषि विकास दर में बढ़ोतरी और पर्यटन सुविधाओं में तेजी से हो रही वृद्धि से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया संबल मिला है। उनके अनुसार, इन क्षेत्रों में हो रहे बदलाव राज्य की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने विरासत और विकास को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ बताया। मुख्यमंत्री के संदेश के अनुसार, प्रदेश को अपनी सांस्कृतिक पहचान और गौरवशाली इतिहास को बनाए रखते हुए विकास के नए अवसरों की ओर बढ़ना है। इसी सोच के साथ मध्यप्रदेश को आगे ले जाने पर जोर दिया गया।

जनभागीदारी से नया मध्यप्रदेश बनाने का आह्वान डॉ. यादव ने कहा कि नया मध्यप्रदेश बनाने के लिए सामूहिक संकल्प, जनभागीदारी और अथक परिश्रम की जरूरत है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सरकार के साथ मिलकर विकास के प्रयासों में सहभागी बनने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के साझा प्रयासों से ऐसा मध्यप्रदेश बनाया जा सकता है, जो विरासत से विकास के मामले में देश और विदेश के लिए उदाहरण बने।

मुख्यमंत्री ने विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण को साझा जिम्मेदारी बताते हुए नागरिकों से इसमें योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रगति के लिए सरकार और जनता को मिलकर काम करना होगा। जनभागीदारी के माध्यम से विकास की योजनाओं और प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

स्थापना दिवस के संदेश में मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ लोगों की सहभागिता को भी महत्व दिया। औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे बदलावों को उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए नई ऊर्जा का आधार बताया। साथ ही, इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेशवासियों के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।