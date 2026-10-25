मध्य प्रदेश में बसों की निगरानी के लिए बनेगा कमांड सेंटर

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसों की निगरानी और सुरक्षा के लिए भोपाल में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहा है। यह केंद्र सात क्षेत्रीय कंपनियों के साथ समन्वय कर प्रदेशभर की बसों पर नजर रखेगा। सरकार ने 2030-31 तक 15,000 बसें चलाने का लक्ष्य रखा है।

मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसों के संचालन और यात्रियों की सुरक्षा पर निगरानी रखने के लिए भोपाल में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर रही है। यह केंद्र एमपीवाईपीआईएल मुख्यालय में बनेगा। मुख्यालय स्मार्ट सिटी परिसर में स्थापित हो रहा है, जहां 150 अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। सरकार ने वर्ष 2030-31 तक 15 हजार बसें चलाने का लक्ष्य रखा है। शहर, इंटरसिटी और अंतरराज्यीय सेवाएं सात क्षेत्रीय कंपनियों के माध्यम से संचालित होंगी।

संचालन और सुरक्षा पर निगरानी कमांड सेंटर सात क्षेत्रीय कंपनियों के साथ समन्वय कर प्रदेशभर में चलने वाली बसों की निगरानी करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 सितंबर 2026 को पीएम ई-बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की थी। एमपीवाईपीआईएल के माध्यम से बसों का संचालन शुरू हो चुका है।

क्षेत्रीय कंपनियों के कार्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा में स्थापित या विस्तारित किए जा रहे हैं। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड का कार्यालय आईएसबीटी भवन में बनेगा। यहां करीब 120 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। यह केंद्र भोपाल और आसपास के जिलों की बसों की निगरानी करेगा।

कार्यालयों की समयसीमा और जिम्मेदारी इंदौर और उज्जैन के क्षेत्रीय कार्यालय जनवरी 2027 तक तैयार होने की संभावना है। दोनों में करीब 120 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इंदौर की कंपनी धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में बसों की निगरानी करेगी। उज्जैन कार्यालय देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच जिलों की सेवाओं पर नजर रखेगा।

जबलपुर स्थित कार्यालय का विस्तार आईएसबीटी भवन में प्रस्तावित है। इसे 31 मार्च 2027 तक पूरा करने की संभावना है और यहां करीब 150 कर्मचारी बैठ सकेंगे। यह जबलपुर संभाग के निर्धारित जिलों की बसों की निगरानी करेगा। ग्वालियर-चंबल क्षेत्रीय कंपनी का कार्यालय राजस्व मंडल परिसर में बनेगा। इसके 31 मार्च 2027 तक पूरा होने की संभावना है। यहां करीब 120 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी और केंद्र ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की बसों पर नजर रखेगा।