मध्यप्रदेश में 2030-31 तक 15 हजार से अधिक बसें चलाने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश 2030-31 तक सार्वजनिक बस नेटवर्क को बड़ा करने की योजना बना रहा है। सात शहरों में अभी 351 बसें चलती हैं, जबकि लक्ष्य 15,000 से अधिक बसों और रोज 30 लाख यात्रियों का है। ग्राम पंचायतों तक पहुंच, डिजिटल टिकटिंग, सुरक्षा और इलेक्ट्रिक बसें इस विस्तार की कड़ियां हैं।

मध्यप्रदेश में शहरों और गांवों के बीच बस से आवागमन आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, इस सेवा के अंतर्गत सात प्रमुख शहरों में फिलहाल 351 बसें चल रही हैं। परिवहन विजन 2030-31 में बसों की संख्या बढ़ाने, डिजिटल टिकटिंग और यात्री सुरक्षा पर जोर दिया गया है।

योजना के तहत वर्ष 2030-31 तक 15 हजार से अधिक सार्वजनिक बसें चलाने और रोजाना 30 लाख से ज्यादा यात्रियों को सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके अलावा 180 से अधिक बस डिपो और टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को सीधे बस नेटवर्क से जोड़ने की योजना है।

डिजिटल टिकटिंग का विस्तार इंदौर, भोपाल और जबलपुर की सिटी बसों में यात्री ‘चलो’ मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इंदौर में बस पास की सुविधा भी उपलब्ध है। डिजिटल व्यवस्था के तहत मोबाइल पर बसों की लोकेशन, आने-जाने का समय और निर्धारित मार्ग की जानकारी देने की तैयारी है।

ऑनलाइन टिकट और भुगतान से टिकट लेना आसान होगा। टिकटों की डिजिटल निगरानी से किराये की आय में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ी रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बसों में सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा प्रणालियां लगाई जाएंगी। यात्रियों की जरूरत के अनुसार मार्ग और संचालन समय में बदलाव किया जाएगा। सुरक्षित बस स्टैंड, स्वच्छ प्रतीक्षालय और बेहतर यात्री टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

निजी भागीदारी से बस संचालन प्रदेश में बस सेवाओं के विस्तार के लिए जन-निजी भागीदारी मॉडल अपनाया जा रहा है। निजी संचालकों का चयन पारदर्शी निविदा प्रक्रिया से होगा। संचालन, समय-सारणी, यात्री सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता के लिए नियम तय किए गए हैं। बसों के रखरखाव, चार्जिंग और संचालन के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। चालकों और परिचालकों सहित संबंधित कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है।

परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों और स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक, इलेक्ट्रिक बसों से हर साल 70 हजार टन कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। इसके लिए चार्जिंग सुविधाओं और आधुनिक बस डिपो के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।