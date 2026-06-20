इंदौर समेत 6 जिलों, 38 तहसीलों और 2781 गांवों को जोड़कर बनेगा नया मेट्रोपॉलिटन रीजन

मध्यप्रदेश सरकार उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन (UIMR) पर कार्य कर रही है, जिसमें 6 जिलों और 2781 गांवों का विकास किया जाएगा। 60 मिनट कनेक्टिविटी मॉडल और उद्योग विकास पर जोर देते हुए, यह परियोजना ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्यों को साकार करने में मदद करेगी।

मुख्यमंत्री Dr मोहन यादव के विजन के साथ मध्यप्रदेश सरकार मालवा क्षेत्र में एक बड़े मेट्रोपॉलिटन विकास मॉडल पर काम कर रही है। प्रस्तावित उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन (UIMR) के तहत इंदौर सहित छह जिलों, 38 तहसीलों और 2781 गांवों को जोड़कर 16 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में व्यापक विकास की योजना तैयार की गई है।

सरकार का दावा है कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत @2047’ विजन को गति देने में मध्यप्रदेश को अग्रणी भूमिका में स्थापित करेगी। इस क्षेत्र में करीब सवा करोड़ लोग निवास करते हैं।

उद्योग और रोजगार पर बड़ा फोकस सरकार के अनुसार, UIMR के तहत 13,500 हेक्टेयर से अधिक औद्योगिक लैंड बैंक और 14 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।

प्रमुख प्रस्तावों में शामिल हैं:

पीथमपुर को इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांस इंजीनियरिंग हब के रूप में विकसित करना

उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी को एंकर सिटी बनाना

रतलाम को लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करना

स्थानीय युवाओं के लिए पांच लाख रोजगार अवसर सृजित करना यह क्षेत्र सीधे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) से भी जुड़ेगा, जिससे निर्यात और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

60 मिनट कनेक्टिविटी मॉडल पूरी परियोजना ‘60 मिनट एक्सेस’ विजन पर आधारित होगी। इसके तहत पूरे 16 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक केंद्रों तक एक घंटे के भीतर पहुंच सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है।

इसके लिए:

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर

इंदौर-भोपाल एक्सप्रेसवे

उज्जैन-इंदौर मेट्रो विस्तार

आधुनिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा।

किसानों को मिलेगी 60 प्रतिशत विकसित जमीन इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत देश का अनूठा लैंड पूलिंग मॉडल लागू किया जाएगा। इसके तहत 17 गांवों के किसानों को उनकी 60 प्रतिशत विकसित जमीन वापस दी जाएगी।

सरकार का कहना है कि इससे किसान विकास प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदार बनेंगे।

देवास, धार, मक्सी और शाजापुर जैसे शहरों को भी ग्रोथ नोड्स के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि इंदौर पर बढ़ते आबादी और संसाधन दबाव को कम किया जा सके।

ब्लू-ग्रीन विकास और पर्यटन सर्किट पर्यावरण संरक्षण के लिए ब्लू-ग्रीन डेवलपमेंट नीति लागू की जाएगी। जल स्रोतों और वन क्षेत्रों के आसपास निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण रहेगा और बड़े स्तर पर पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा।

उद्योगों में ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ प्रणाली लागू होगी तथा सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इसके साथ ही उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू और महेश्वर को जोड़कर आध्यात्मिक एवं हेरिटेज टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक राज्य की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंचाना है।