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किसानों की मांगों पर कृषि मंत्री कंषाना का सकारात्मक आश्वासन, केंद्र से मूंग उपार्जन लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध

By Dakshita Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसानों से मुलाकात कर उनकी चिंताओं को सुनते हुए उपार्जन लक्ष्य बढ़ाने का आश्वासन दिया। 

किसानों की मांगों पर कृषि मंत्री कंषाना का सकारात्मक आश्वासन, केंद्र से मूंग उपार्जन लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध
उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर सकारात्मकता जताते हुए मांगों को शीघ्र हल करने की जरूरत को बताया।

मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की और भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों की जायज मांगों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मूंग खरीदी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य कृषि संबंधी समस्याओं को विस्तार से रखा। कृषि मंत्री ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा मूंग खरीदी सहित अन्य लंबित विषयों पर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील करते हुए कहा कि सरकार और किसान एक-दूसरे के सहयोगी हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा से बचाना है।

कंषाना ने विश्वास जताया कि आपसी संवाद और सकारात्मक प्रयासों के माध्यम से किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान होगा तथा प्रदेश में खरीदी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और सुचारु बनाया जा सकेगा।

बैठक में कृषि सचिव निशांत बरबड़े, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए केंद्र से बढ़े हुए खरीद लक्ष्य की मांग

किसानों के साथ चर्चा के बाद कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर विपणन वर्ष 2026-27 के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है।

पत्र के अनुसार, मध्य प्रदेश में लगभग 14.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती की गई है। पिछले वर्ष के अंतिम अनुमान तथा इस वर्ष के तृतीय अग्रिम अनुमान के आधार पर इसकी औसत उत्पादकता लगभग 1,410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आंकी गई है। इस आधार पर राज्य में कुल उत्पादन लगभग 20.16 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने राज्य को 4.19 लाख मीट्रिक टन मूंग उपार्जन का लक्ष्य दिया था, जबकि प्रदेश में कुल 7.72 लाख मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी की गई थी।

कृषि मंत्री ने पत्र में कहा कि यदि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराना है और भविष्य में भी उन्हें दलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है, तो मौजूदा लक्ष्य पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि अन्य ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादक राज्यों के अप्रयुक्त राष्ट्रीय लक्ष्य का हिस्सा मध्य प्रदेश को आवंटित करते हुए राज्य के लिए खरीद लक्ष्य बढ़ाकर कुल संभावित उत्पादन का 40 प्रतिशत यानी 8.06 लाख मीट्रिक टन किया जाए।

उन्होंने कहा कि बढ़े हुए खरीद लक्ष्य से अधिक किसानों को एमएसपी का लाभ मिलेगा, बाजार में बेहतर मूल्य सुनिश्चित होंगे और प्रदेश में दलहन उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार किसानों के हितों की रक्षा और खरीदी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है।

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