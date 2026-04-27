मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदी मानकों में ढील दी, किसानों को राहत

कम विकसित और क्षतिग्रस्त दानों की सीमा बढ़ी; दलहन और तिलहन फसलों के लिए भी अतिरिक्त प्रोत्साहन

मध्य प्रदेश सरकार ने रबी विपणन सीजन के दौरान गेहूं खरीदी के मानकों में संशोधन करते हुए किसानों को राहत देने के उद्देश्य से कुछ गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है। राज्य सरकार के अनुसार, अब कम विकसित दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि क्षतिग्रस्त दानों की स्वीकार्य सीमा भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा, कम चमक वाले गेहूं की खरीदी भी निर्धारित शर्तों के तहत की जाएगी।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां पानी की कमी और मौसम संबंधी कारणों से फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। अधिकारियों के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज बेचने में आने वाली कठिनाइयों को कम करना है।

इससे पहले भी राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। हाल ही में भूमि अधिग्रहण के मामलों में मुआवजे की दर को बढ़ाकर अधिकतम चार गुना तक करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत फैसले लिए गए हैं। उड़द की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी और इस पर 600 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। सोयाबीन के बाद सरसों के लिए भी भावांतर भुगतान योजना लागू करने की घोषणा की गई है।

कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में चिह्नित किया है। इसके तहत किसानों को रियायती दर पर कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की योजना लागू की जा रही है, जिससे बिजली पर निर्भरता कम करने का प्रयास है।

उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर सरकार ने कहा है कि राज्य में यूरिया का पर्याप्त भंडार है और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए तकनीकी उपाय अपनाए गए हैं। इससे किसानों को उर्वरक प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि के अलावा डेयरी क्षेत्र में भी आय के स्रोत बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में नई दुग्ध समितियों का गठन किया गया है और दूध संग्रहण में वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार के अनुसार, दुग्ध उत्पादकों को भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है। इसके तहत डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

वित्तीय सहायता के तहत राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ संचालित कर रही है, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।

गेहूं उपार्जन व्यवस्था के तहत राज्य में 3,500 से अधिक केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। सरकार ने उपार्जन लक्ष्य को 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया है। उपार्जन केंद्रों की दैनिक क्षमता भी बढ़ाई गई है और किसानों को जिले के किसी भी केंद्र पर अपनी उपज बेचने की सुविधा दी गई है। स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि को भी बढ़ाया गया है।