मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का तमिलनाडु में चुनाव प्रचार, डीएमके-कांग्रेस पर हमला

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने तमिलनाडु में रैली कर भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन के लिए समर्थन मांगा और डीएमके-कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, कुशासन व परिवारवाद के आरोप लगाए। उन्होंने ‘डबल इंजन’ सरकार का वादा करते हुए विकास, पारदर्शी प्रशासन और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रमुख मुद्दा बताया।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमिलनाडु के रासिपुरम विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन के लिए समर्थन जुटाया और डीएमके तथा कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे राज्य में बदलाव लाने के लिए एनडीए का समर्थन करें और मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करें।

रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने एनडीए उम्मीदवार डॉ. प्रेमकुमार के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि क्षेत्र में उनके प्रति जनता का रुझान सकारात्मक है और इस बार राज्य में सत्ता परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि तमिलनाडु में भाजपा और एआईएडीएमके की “डबल इंजन सरकार” बनेगी, जो विकास और सुशासन को प्राथमिकता देगी।

मोहन यादव ने डीएमके नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, कुशासन और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में माफिया तंत्र हावी है और आम जनता के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने रासिपुरम क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहां के लोग अब भी बिजली और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो सरकार की विफलता को दर्शाता है।

उन्होंने कांग्रेस और डीएमके पर महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों ने महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने से परहेज किया है। उनके अनुसार, यह रवैया इस डर को दर्शाता है कि कहीं एक साधारण परिवार की बेटी भी आगे बढ़कर नेतृत्व की भूमिका में न आ जाए। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ एक बड़ा कदम है और देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर राज्य में पारदर्शी प्रशासन और तेज विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विकास और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि तमिल भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने के प्रयास किए गए हैं।

मोहन यादव ने तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य ने देश को कई महान व्यक्तित्व दिए हैं, जिन्होंने विज्ञान, साहित्य और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भविष्य में भी इसकी भूमिका और मजबूत होगी।

उन्होंने आध्यात्मिक संदर्भ देते हुए उज्जैन के महाकाल और रामेश्वरम के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया और कहा कि देश की प्रगति में इन परंपराओं का विशेष महत्व है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में तमिलनाडु विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।