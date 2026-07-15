मांवां धियां सत्कार योजना में सबसे आगे लुधियाना, 68.9 लाख लाभार्थियों का हुआ पंजीकरण

पंजाब की मांवां धियां सत्कार योजना ने लुधियाना को सबसे अधिक लाभार्थियों वाला जिला बना दिया है। 68.9 लाख पंजीकरण में लुधियाना का योगदान 7.4 लाख है। इतना ही नहीं, यह योजना पात्र परिवारों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित कर रही है। क्या आप इसके पीछे के कारणों को जानना चाहते हैं?

पंजाब सरकार की मांवां धियां सत्कार योजना के तहत लुधियाना सबसे अधिक लाभार्थियों वाला जिला बनकर उभरा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 14 जुलाई 2026 तक राज्य में कुल 68.9 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। लुधियाना में 7.4 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ है, जबकि पटियाला, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर और होशियारपुर भी शीर्ष जिलों में शामिल हैं।

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि अधिक आबादी, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता इन जिलों में अधिक पंजीकरण के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी समन्वित रूप से काम कर रही है।

अधिक पंजीकरण के कारण सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लुधियाना के बाद पटियाला में 5.3 लाख, अमृतसर में 4.9 लाख, जालंधर में 4.8 लाख, गुरदासपुर में 4.4 लाख और होशियारपुर में 4.2 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ है। दूसरी ओर, मालेरकोटला में सबसे कम 1.3 लाख लाभार्थी दर्ज किए गए हैं।

सरकार के मुताबिक, बड़े जिलों में शहरी और ग्रामीण आबादी अधिक होने के साथ विधानसभा क्षेत्रों और पात्र परिवारों की संख्या भी ज्यादा है, जिससे स्वाभाविक रूप से लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे शहर रोजगार, शिक्षा और अन्य अवसरों के कारण आसपास के जिलों से भी लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे इनकी आबादी में लगातार वृद्धि होती है।

सरकार ने कहा कि इन जिलों में बड़ी संख्या में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार रहते हैं, जो बेटियों वाले परिवारों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के पात्र हैं। जन्म पंजीकरण, आधार नामांकन, बैंक खातों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की बेहतर उपलब्धता ने भी अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने में मदद की है।

जिला प्रशासन की भूमिका सरकार के अनुसार, जिला प्रशासन ने स्थानीय निकायों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाए और पात्र परिवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। आवेदन के सत्यापन और पंजीकरण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जिससे लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई।

आंकड़ों के अनुसार, बठिंडा में 3.8 लाख, संगरूर में 3.6 लाख, फाजिल्का में 2.9 लाख, श्री मुक्तसर साहिब में 2.7 लाख, मोगा और तरनतारन में 2.6-2.6 लाख, फिरोजपुर में 2.5 लाख, मानसा में 2.4 लाख, जबकि फरीदकोट, पठानकोट और रूपनगर में 1.8-1.8 लाख लाभार्थी दर्ज किए गए हैं। कपूरथला और एसएएस नगर (मोहाली) में 1.7-1.7 लाख, बरनाला और एसबीएस नगर (नवांशहर) में 1.6-1.6 लाख तथा फतेहगढ़ साहिब में 1.5 लाख लाभार्थी पंजीकृत हैं। सबसे कम पंजीकरण मालेरकोटला में 1.3 लाख दर्ज किया गया है।