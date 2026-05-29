लखनऊवासियों के लिए थॉमस कुक ट्रैवल कार्निवल की खास डील्स पाने का एक और मौका

होटल रेग्नन्ट में आयोजित लाइव इवेंट खत्म हो गया है, लेकिन थॉमस कुक ने अपने शानदार ऑफर्स की अवधि बढ़ा दी है। इससे पहले कि यह मौका हाथ से निकल जाए, अभी बुकिंग करें और भारी बचत का लाभ उठाएँ।

पिछले रविवार, 24 मई को निराला नगर स्थित होटल रेग्नन्ट में आयोजित थॉमस कुक इंडिया के ट्रैवल मेले में उत्साह का माहौल देखने को मिला। साल 2026 में छुट्टियों की योजना बना रहे शहरवासियों के लिए यह आयोजन सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर था। कंप्यूटर स्क्रीन देखते हुए अनिश्चितता में पड़ने के बजाय, परिवारों और सोलो ट्रैवेलर्स ने सीधे ट्रैवल एक्सपर्ट्स से आमने-सामने बात की, जिनके पास इन पर्यटन स्थलों की पूरी जानकारी थी।

हालाँकि यह लाइव इवेंट अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन अगर आप इसमें शामिल नहीं हो पाए थे, तो आपके पास एक और मौका है। थॉमस कुक यह समझता है कि परिवार के साथ छुट्टियों की योजना बनाने के लिए सिर्फ एक रविवार काफी नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने खास ‘इवेंट-ओनली डील्स’ को अगले सात दिनों के लिए बढ़ा दिया है, ताकि लखनऊ का कोई भी यात्री इन शानदार डील्स से वंचित न रह जाए।

खास तौर पर, 15% तक वैल्यू बैक लॉयल्टी पॉइंट्स के रूप में * (अधिकतम ₹50,000 तक, नियम एवं शर्तें लागू) मिलने वाला शानदार ऑफर भी अगले एक सप्ताह के लिए उपलब्ध है। अगर आप रविवार के इस खास आयोजन में शामिल नहीं हो पाए थे, तो घर बैठे इन ख़ास रिवॉर्ड्स का लाभ उठाने का यह आखिरी मौका है। यह अतिरिक्त अवधि अगले सप्ताह तक समाप्त हो जाएगी, इसलिए जल्द-से-जल्द बुकिंग करें, इससे पहले की यह आकर्षक डील्स खत्म हो जाएँ।

इस मेले में हर प्रकार की छुट्टियों के शौकीनों के लिए आरामदायक लाउंज की व्यवस्था की गई थी। यहाँ आए लोगों ने ऑटोमेटेड चैट सिस्टम्स की बजाय सीधे थॉमस कुक की स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट टीम्स से बातचीत की। इन एक्सपर्ट्स ने केवल फ्लायर नहीं बाँटे, बल्कि हर परिवार के बजट और ज़रूरतों के अनुसार उन्हें व्यक्तिगत सलाह भी दी। लोगों को यहाँ यात्रा से जुड़ी कई उपयोगी स्थानीय जानकारियाँ मिलीं, जैसे घूमने का सबसे अच्छा समय और वहाँ के खास और कम जाने-माने पर्यटन स्थल।

ग्लोबल ट्रिप्स, कस्टमाइज्ड अमेरिका का पैकेज और सुगम तीर्थ यात्राएँ

यहाँ उपलब्ध विभिन्न ट्रैवल पैकेजों से यह साफ था कि लखनऊवासी साल 2026 में कुछ अलग और यादगार यात्रा अनुभवों की तलाश में हैं। लोग अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार कस्टमाइज्ड ट्रिप्स चुनना चाहते हैं, चाहे वह शानदार अंतरराष्ट्रीय यात्रा हो या देश में ही सुकूनभरी छुट्टियाँ :

● अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल और अमेरिका के नए पैकेज : यूरोप के पारंपरिक टूर लोगों की पहली पसंद बने रहे, जिन पर कपल्स के लिए ₹70,000 तक के बड़े डिस्काउंट और चुनिंदा बुकिंग्स पर मुफ्त क्रूज़ अपग्रेड जैसे आकर्षक ऑफर्स दिए गए। वहीं, जापान के (टोक्यो और ओसाका) चेरी ब्लॉसम टूर ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया। अमेरिकन स्टेट पैकेज लखनऊवासियों के लिए सबसे खास रहा जिसमें सैन फ्रांसिस्को, मैमथ लेक्स, लॉस एंजेलिस, लास वेगास, नियाग्रा फॉल्स, हैरिसबर्ग, वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क जैसे शानदार शहर शामिल हैं। इन नए अमेरिका टूर पैकेजों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, चीन, साउथ अफ्रीका, केन्या, हॉन्गकॉन्ग-मकाऊ, यूरोप, जापान, और रोमांच से भरपूर डिज़्नी एडवेंचर क्रूज़ जैसे लोकप्रिय लॉन्ग-हॉल डेस्टिनेशंस के साथ पेश किया गया।

● आसान वीज़ा वाली छुट्टियाँ : जो यात्री लंबी कागज़ी प्रक्रियाओं और वीज़ा के इंतजार की परेशानी से बचना चाहते हैं, उनके लिए एक्सपर्ट टीम्स ने फास्ट-बुकिंग प्लान्स तैयार किए थे। वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरीशस, फिलीपींस, बाली और मालदीव जैसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस के लिए आसान और सुव्यवस्थित यात्रा योजनाएँ बनाईं गईं थी।

● आरामदायक आध्यात्मिक यात्राएँ : साल 2026 में आरामदायक और सुरक्षित धार्मिक यात्राओं का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। आयोजन में ‘चार धाम यात्रा’ के लिए लग्जरी हेलिकॉप्टर टूर को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। यह विकल्प केदारनाथ और बद्रीनाथ की 5 रात/6 दिन की कठिन यात्रा को वीआईपी दर्शन और प्रीमियम होटल स्टे के साथ बेहद सुगम और आरामदायक अनुभव में बदल देता है। इसके अलावा, परिवारों ने रामायण ट्रेल, मुक्तिनाथ (नेपाल), कैलाश मानसरोवर और अनंत काशीअयोध्या यात्राओं में भी गहरी रुचि दिखाई।

● देशीय छुट्टियाँ : इस आयोजन में भारत के खूबसूरत पर्यटन स्थल काफी लोकप्रिय रहे जिससे यह साफ दिखा कि स्थानीय यात्री अब अपने ही देश की नई-नई जगहों पर घूमना पसंद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने कश्मीर की ठंडी वादियों, केरल के शांत बैकवॉटर्स, अंडमान के सुनहरे समुद्री तटों, असम-मेघालय, हिमाचल, भूटान और श्रीलंका के लिए समर ट्रिप्स बुक किए।

होटल रेग्नन्ट में लगे बुकिंग डेस्क अब भले ही हट चुके हैं, लेकिन हर अंतरराष्ट्रीय टूर, देशीय हॉलिडे पैकेज और अमेरिकी स्टेट की ट्रिप्स की बुकिंग अब भी जारी है। पाठक कीमतें सामान्य होने से पहले इन खास ऑफर्स का लाभ उठाने के लिए जल्द ही किसी ट्रैवल कंसल्टेंट से संपर्क कर सकते हैं।

घर बैठे पाएँ इवेंट वाले खास डिस्काउंट

यात्रा की एडवांस बुकिंग हमेशा आपकी बचत करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए थॉमस कुक ने इस आयोजन में कई शानदार वित्तीय ऑफर्स दिए। रविवार को आयोजित मेले में लोगों ने लाइव गेम्स और हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टूनिस्ट द्वारा बनाए गए फ्री स्केच पोर्ट्रेट्स का भरपूर आनंद लिया और दो लोगों के लिए 3 दिन की गोवा ट्रिप जीतने वाले लकी ड्रॉ में भाग भी लिया। हालाँकि लाइव इवेंट अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इसमें मिले आकर्षक ऑफर्स अभी और कुछ दिनों तक जारी रहेंगे :

● हिंदुस्तान रीडर स्पेशल : कपल्स और परिवार इस एक्सटेंशन वीक के दौरान अपनी बुकिंग करके अब भी ₹70,000 तक की बचत का लाभ उठा सकते हैं।

● बैंक ऑफर्स और अतिरिक्त फायदे : आपकी यात्रा को और किफायती बनाने के लिए खास पेमेंट ऑफर्स अब भी उपलब्ध हैं। इसमें एचडीएफसी बैंक के साथ थॉमस कुक इंडिया की साझेदारी के तहत क्रेडिट कार्ड पर ₹15,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और आसान ईएमआई विकल्प शामिल हैं। इसके साथ ही यात्रियों को फ्री अमेरिकन टूरिस्टर बैग और रेडी-टू-यूज़ फॉरेक्स कार्ड जैसी सुविधाएँ भी दी जा रही हैं, ताकि उनकी यात्रा की तैयारी और आसान बन सके।

संपूर्ण यात्रा सुरक्षा यात्रियों को पूर्ण रूप से मानसिक शांति देने उद्देश्य से इस सप्ताह की गई हर बुकिंग के साथ थॉमस कुक का ‘ट्रैवशुअर’ सेफ्टी प्रोग्राम शामिल किया गया है। इस सुविधा के तहत यात्रियों को 24x7 आपातकालीन कस्टमर सपोर्ट, बेहतरीन ट्रैवल इंश्योरेंस और डेट चेंज या कैंसलेशन के विकल्प मिलेंगे। साथ ही, ‘बेस्ट प्राइस गारंटी’ के साथ लखनऊ के यात्रियों को बेहतरीन सेवाओं के साथ बाजार में सबसे कम कीमतें मिलेंगी।

पिछले रविवार को होटल रेग्नन्ट में 100 से अधिक परिवार अपनी समर हॉलीडे प्लानिंग के लिए पहुँचे। यह शानदार उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि लखनऊवासियों का घूमने-फिरने के प्रति उत्साह पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यदि आप इस लाइव इवेंट में शामिल नहीं हो पाए, तो इस आखिरी मौके को हाथ से न जाने दें। 15% लॉयल्टी पॉइंट्स बोनस का लाभ लेने और समयसीमा समाप्त होने से पहले अपनी 2026 की ड्रीम वेकेशन बुक करने हेतु आज ही थॉमस कुक से संपर्क करें।