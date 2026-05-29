थॉमस कुक ट्रैवल कार्निवल 2026: ऑफर्स का लाभ उठाने का आखिरी मौका

दिल्ली में संपन्न हुआ साल का सबसे बड़ा ट्रैवल कार्निवल, लेकिन आपके लिए खास डील्स अभी एक सप्ताह के लिए और खुली हैं। जानिए कैसे आप अभी भी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं।

नई दिल्ली के द ललित में आयोजित थॉमस कुक इंडिया के ट्रैवल कार्निवल ने पर्यटन स्थलों, हॉलिडे प्लानिंग और ट्रैवल कंसल्टेशन को एक ही छत के नीचे लाकर लोगों को यह समझने का मौका दिया कि 2026 में भारतीय यात्री किस तरह की यात्राओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऑनलाइन रिसर्च से आगे बढ़कर आयोजित इस कार्निवल में लाइव इंटरैक्शन, व्यक्तिगत सलाह और इमर्सिव डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस पर ज़ोर दिया गया।

हालाँकि यह शानदार रोडशो अब आधिकारिक रूप से संपन्न हो चुका है, लेकिन जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने से चूक गए हैं, उनके लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है। थॉमस कुक ने अपने खास ऑफर्स की अवधि को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है ताकि कोई भी अपनी पसंदीदा छुट्टियों को बुक करने से न चूके।

विशेष रूप से, लॉयल्टी पॉइंट्स में 15% की एक्सक्लूसिव छूट (नियम व शर्तें लागू) को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। यदि आप इस मेगा ट्रैवल शोकेस में नहीं पहुँच पाए थे, तो यह आपके लिए घर बैठे ही इन शानदार डील्स और ऑफर्स का लाभ उठाने का अंतिम अवसर है। इससे पहले कि यह सीमित समय का ऑफर समाप्त हो जाए, आपको तुरंत अपनी बुकिंग कर लेनी चाहिए।

इस कार्यक्रम स्थल पर अलग-अलग ट्रैवल स्टाइल्स के अनुसार डेस्टिनेशन बूथ बनाए गए थे। परिवार यूरोप टूर, आध्यात्मिक यात्राओं, बीच हॉलिडे और रीजनल गेटअवे की जानकारी ले रहे थे, जबकि ट्रैवल एक्सपर्ट्स पैकेज, ऑफर्स और बुकिंग विकल्पों की जानकारी दे रहे थे।

लॉन्ग-हॉल इंटरनेशनल हॉलिडे से लेकर भारतीय संस्कृति से जुड़े देशीय पर्यटन तक, इस कार्निवल ने भारत के बदलते यात्रा परिदृश्य की झलक पेश की। द ललित के शानदार माहौल में आयोजित इस कार्यक्रम ने ट्रैवल प्लानिंग को उत्सव जैसा अनुभव बना दिया।

आध्यात्मिक यात्राओं की बढ़ती लोकप्रियता कार्निवल के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक हेलीकॉप्टर द्वारा ‘चार धाम यात्रा’ थी।

केदारनाथ और बद्रीनाथ की 5 रात और 6 दिन की तीर्थयात्रा वाले इस पैकेज में उन यात्रियों ने खास दिलचस्पी दिखाई, जो यात्रा को अधिक आरामदायक तरीके से पूरा करना चाहते थे। पैकेज में हेलीकॉप्टर सेवा, वीआईपी दर्शन और विशेष ठहराव सुविधाएँ शामिल थीं, जिससे पारंपरिक रूप से कठिन मानी जाने वाली यात्रा आसान हो गई।

यहाँआई एक युवती ने कहा, "आपने जो पैकेज बताए हैं वो भी काफ़ी हद तक मुझे समझ में आए हैं। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी माँ को ये चार धाम वाली यात्रा का पैकेज करवाऊं। और,आज बुकिंग पर भी अच्छे-खासे डिस्काउंटमिल रहे हैं।"

यह पैकेज इस बड़े ट्रेंड को दर्शाता है कि यात्री अब आध्यात्मिक अनुभव के साथ सुविधा और आराम को भी महत्व दे रहे हैं। ये सभी कस्टमाइज्ड पैकेज अभी भी बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं, और पाठक अंतिम तारीख से पहले इन पर मिल रहे डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में जापान और यूरोप चर्चा में पूरे कार्निवल में इंटरनेशनल हॉलिडे सेक्शन आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसमें जापान सबसे ज्यादा चर्चा में था।

टोक्यो और ओसाका के विशेष चेरी ब्लॉसम टूर भारतीय पर्यटकों के बीच अनुभव-आधारित और मौसम के अनुसार यात्राओं की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाते हैं। कई यात्रियों ने ट्रैवल कंसलटेंट्स से स्प्रिंग ईटिनरी और खास अनुभवों पर चर्चा की।

यूरोप 2026 सेक्शन में मल्टी-कंट्री टूर पैकेज के साथ चुनिंदा बुकिंग्स पर कॉमप्लीमेंटरी क्रूज़ और कपल्स के लिए ₹70,000 तक की छूट जैसे ऑफर्स पेश किए गए।

“हॉलिडे पर हॉलिडे फ्री” ऑफर भी लोगों के बीच चर्चा में रहा, जिसमें चुनिंदा इंटरनेशनल बुकिंग्स पर अतिरिक्त ट्रिप दी जा रही थी।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को “समर 2026” के प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में पेश किया गया, जो लॉन्ग-हॉल लीजर ट्रैवल की बढ़ती माँग को दिखाता है। चूँकि कार्निवल समाप्त हो चुका है, इसलिए इन सीमित समय के इंटरनेशनल ऑफर्स के एक्सपायर होने से पहले तुरंत संपर्क करना समझदारी होगी।

देशीय और क्षेत्रीय स्थलों की लोकप्रियता बरकरार इस कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय स्थलों के साथ भारतीय पर्यटन स्थलों की भी मजबूत मौजूदगी देखने को मिली।

कश्मीर, केरल, उत्तर-पूर्वी भारत और अंडमान जैसे पर्यटन स्थल डेस्टिनेशन शोकेस का हिस्सा रहे, जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक अनुभवों वाली यात्राओं की बढ़ती माँग को दर्शाता है।

भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश भी उन यात्रियों के बीच लोकप्रिय रहे, जो कम दूरी में सांस्कृतिक अनुभवों से भरपूर अंतरराष्ट्रीय छुट्टियाँ चाहते थे।

यह विविधता दिखाती है कि भारतीय यात्री विदेशी यात्राओं के साथ-साथ देशीय पर्यटन को भी बराबर महत्व दे रहे हैं।

इंटरैक्टिव अनुभवों ने बढ़ाया उत्साह कार्निवल केवल ट्रैवल प्लानिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कई इंटरैक्टिव अनुभव भी शामिल थे।

सबसे ज्यादा भीड़ लाइव कैरिकेचर स्टेशन पर रही, जहाँ हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टूनिस्ट मेहमानों के पर्सनलाइज़्ड पोर्ट्रेट्स बना रहे थे। रंग-बिरंगे कैरिकेचर बनते देख परिवार और बच्चे उत्साहित नज़र आए, जिससे आयोजन का माहौल और जीवंत हो गया।

कार्निवल में शामिल हुईं एक महिला ने कहा, "गेमिंगवाला पार्ट बहुत अच्छा था। हमने बहुत एंजॉय किया। आपके पैकेज भी बहुत अच्छे हैं।"

ऑफर्स और फ्लेक्सिबिलिटी का बढ़ता महत्व कार्निवल में कई आकर्षक ट्रैवल ऑफर्स पेश किए गए, ताकि लोग पहले से अपनी छुट्टियों की योजना बना सकें।

यूरोप डिस्काउंट और कॉमप्लीमेंटरी क्रूज़ ऑफर्स के अलावा, थॉमस कुक इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी कर क्रेडिट कार्ड पर ₹15,000 तक की त्वरित छूट और आसान ईएमआई विकल्प दिए।

ट्रेवशुअर प्रोग्राम को भी नई बुकिंग्स के साथ स्टैंडर्ड फीचर के रूप में पेश किया गया। इसमें आपातकालीन स्थिति में नि:शुल्क री-शेड्यूलिंग, कैंसलेशन सपोर्ट और 24x7 सहायता सेवाएँ शामिल हैं।

फ्लेक्सिबिलिटी पर यह ज़ोर दिखाता है कि 2026 में यात्रियों के लिए भरोसा और सुविधा बेहद अहम हो चुके हैं।

ये सभी वित्तीय लाभ और सुरक्षा प्रोग्राम अभी भी वैध हैं, लेकिन इन्हें केवल इस विस्तारित अवधि के दौरान ही भुनाया जा सकता है।

यात्रा के प्रति बढ़ती दिलचस्पी इस ट्रैवल कार्निवल में 100 से अधिक परिवारों ने हिस्सा लेकर अपनी आगामी यात्राओं और गर्मी की छुट्टियों की योजना बनाई।

लोग डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर रहे थे, यात्रा योजनाओं की तुलना कर रहे थे और एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर मौके पर ही बुकिंग्स कर रहे थे।

पर्यटन स्थलों, क्यूरेटेड एक्सपीरियंस और उत्सव जैसे माहौल के साथ इस कार्निवल ने 2026 में भारतीय यात्रियों की बदलती पसंद और नई यात्रा प्राथमिकताओं की स्पष्ट झलक पेश की।यदि आप इस लाइव अनुभव का हिस्सा बनने से चूक गए हैं, तो देर न करें—थॉमस कुक के इन विशेष एक्सटेंडेड ऑफर्स के समाप्त होने से पहले आज ही अपनी छुट्टियों की बुकिंग करें।