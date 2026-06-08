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किसान क्रेडिट कार्ड: खेती और गांव की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार

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समय पर कर्ज, बेहतर खेती और बढ़ती आय के साथ किसान क्रेडिट कार्ड गांवों में आर्थिक गतिविधियों को नई मजबूती दे रहा है

किसान क्रेडिट कार्ड: खेती और गांव की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार
गांवों की तरक्की को मिले नए पंख। KCC के जरिए आसान कर्ज पाकर आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं हमारे अन्नदाता।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी संपादकीय या पत्रकारिता भागीदारी नहीं है।

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