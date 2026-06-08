किसान क्रेडिट कार्ड: खेती और गांव की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार

समय पर कर्ज, बेहतर खेती और बढ़ती आय के साथ किसान क्रेडिट कार्ड गांवों में आर्थिक गतिविधियों को नई मजबूती दे रहा है