किसान क्रेडिट कार्ड: खेती और गांव की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार
Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
समय पर कर्ज, बेहतर खेती और बढ़ती आय के साथ किसान क्रेडिट कार्ड गांवों में आर्थिक गतिविधियों को नई मजबूती दे रहा है
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