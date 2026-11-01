चंडीगढ़ में किडप्रेन्योर कार्यक्रम, बच्चों ने 104 स्टॉल पर दिखाए अपने बिजनेस आइडिया

प्रेप राइट इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 6 से 15 वर्ष के बच्चों को उद्यमिता, रचनात्मकता और मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हाई स्कूल में 31 अक्टूबर को किडप्रेन्योर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रेप राइट इंस्टीट्यूट, पंचकूला की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने 104 स्टॉल के माध्यम से अपने उत्पादों और व्यावसायिक विचारों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का उद्देश्य 6 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों को उद्यमिता से परिचित कराना और उन्हें अपने विचारों को वास्तविक रूप देने के लिए प्रोत्साहित करना था।

कार्यक्रम में बच्चों को अपने बनाए उत्पादों और रचनात्मक काम को लोगों के सामने रखने का अवसर मिला। इसके जरिए वे अपने विचारों को साझा कर सकते थे और अपने स्टॉल पर आने वाले लोगों को उत्पादों के बारे में बता सकते थे। आयोजन में केवल उत्पादों को प्रदर्शित करने पर ही जोर नहीं दिया गया, बल्कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने और अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में चार युवा उद्यमियों आबीर गोयल, रियाना गोयल, सुहानी सिंगला और सिया गोयल का स्टॉल ‘द क्रिएटिव बीज’ भी आकर्षण का हिस्सा रहा। इन बच्चों ने अपने स्टॉल पर कई तरह के रचनात्मक उत्पाद प्रस्तुत किए। इनमें आकर्षक स्टेशनरी, मोतियों से बने दिल के आकार के शीशे, पैराकॉर्ड बैग चार्म, हाथ से पेंट किए गए पाउच, टोट बैग और डू-इट-योरसेल्फ (डीआईवाई) किट शामिल थीं।

बच्चों को अपने विचार प्रस्तुत करने का मिला अवसर द क्रिएटिव बीज के स्टॉल पर रखे उत्पादों में स्टेशनरी से लेकर हस्तनिर्मित सजावटी सामान और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ी किट तक शामिल थीं। अलग-अलग तरह के उत्पादों के माध्यम से चारों बच्चों ने अपने रचनात्मक विचारों को एक साझा उद्यम के रूप में प्रस्तुत किया। इस तरह के स्टॉल बच्चों को अपने काम को व्यवस्थित करने और उसे दूसरों के सामने रखने का अनुभव देते हैं।

किडप्रेन्योर कार्यक्रम में कुल 104 स्टॉल लगाए गए। इनमें बच्चों को अपने विचारों और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच मिला। 6 से 15 वर्ष की उम्र के प्रतिभागियों के लिए इस तरह की गतिविधियां उद्यमिता की शुरुआती समझ विकसित करने का अवसर बन सकती हैं। किसी उत्पाद का विचार तैयार करने से लेकर उसे प्रदर्शित करने तक की प्रक्रिया में योजना बनाना, काम को व्यवस्थित करना और अपने विचार को स्पष्ट रूप से बताना शामिल होता है।

बच्चों के लिए यह अनुभव केवल किसी वस्तु को बनाने तक सीमित नहीं रहता। उन्हें यह समझने का अवसर भी मिलता है कि किसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग चरणों में काम करना पड़ता है। स्टॉल तैयार करने और वहां अपने उत्पादों को प्रस्तुत करने के दौरान वे अपने काम के बारे में लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं।

रचनात्मकता और मिलकर काम करने पर जोर कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य बच्चों में स्वतंत्र सोच और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देना था। इसके साथ ही उन्हें यह समझने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि किसी विचार को किस तरह वास्तविक रूप दिया जा सकता है। आयोजन में शामिल स्टॉल इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने काम और विचारों को सामने रखने का अवसर देते हैं।