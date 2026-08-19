उत्तराखंड में 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक होगा खेल महाकुंभ 2026

न्याय पंचायत से राज्य स्तर तक होंगी प्रतियोगिताएं, महिला और दिव्यांग वर्ग के लिए भी आयोजन

उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2026 के तहत 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2026 का आयोजन 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के तहत होने वाले इस आयोजन में न्याय पंचायत, विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और राज्य स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से प्रतियोगिताओं के आयोजन की विस्तृत कार्ययोजना जारी की गई है। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है।

चार स्तरों पर होंगी प्रतियोगिताएं खेल महाकुंभ की शुरुआत न्याय पंचायत स्तर की स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिताओं से होगी। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन 1 से 10 सितंबर तक किया जाएगा।

इसके बाद 11 से 20 सितंबर तक विधानसभा स्तर पर विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। संसदीय क्षेत्र स्तर की सांसद चैम्पियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिताएं 21 से 30 सितंबर तक होंगी।

राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिताओं का आयोजन 10 सितंबर से 30 अक्टूबर तक किया जाएगा।

इस बहुस्तरीय व्यवस्था के तहत कुछ प्रतियोगिताएं सीधे आयोजित होंगी, जबकि कई खेलों में खिलाड़ियों का चयन पिछले स्तर पर हुई प्रतियोगिताओं के आधार पर किया जाएगा।

अंडर 14 और अंडर 19 वर्ग में मुकाबले न्याय पंचायत स्तर पर अंडर 14 और अंडर 19 बालक एवं बालिका वर्ग में प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो और मुर्गा झपट जैसे खेल शामिल हैं।

विधानसभा स्तर पर वॉलीबाल और पिट्टू सीधे आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिताओं के आधार पर चयनित खिलाड़ियों के लिए भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी।

संसदीय क्षेत्र स्तर पर मलखंभ, रस्साकसी, गोली या कंचा, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें कुछ प्रतियोगिताएं विधानसभा स्तर से चयनित खिलाड़ियों के आधार पर होंगी।

राज्य स्तर पर कई खेलों में मुकाबले राज्य स्तर पर जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कराटे, बास्केटबाल, हॉकी, हैंडबाल, योगासन और तैराकी सहित कई खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

इसके अलावा तीरंदाजी, फेंसिंग, कुश्ती, पेंचक सिलाट, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, बेसबाल और लॉन टेनिस को भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया है।

महिला ओपन वर्ग के साथ दिव्यांगजन महिला और पुरुष ओपन वर्ग के लिए भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं निर्धारित की गई हैं।

ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने पर जोर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेल महाकुंभ का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ के माध्यम से खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के अवसर मिलेंगे।

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की निदेशक दीप्ति सिंह ने आयोजन की विस्तृत कार्ययोजना जारी की है। उन्होंने संबंधित विभागों से प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में सहयोग की अपेक्षा की है।