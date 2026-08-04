खैनूरी गांव की क्षतिग्रस्त सड़क प्राथमिकता पर दुरुस्त होगी, मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खैनूरी गांव की क्षतिग्रस्त सड़क की स्थिति को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। ग्रामीणों की समस्याओं के तुरंत समाधान के लक्ष्य के साथ, प्रशासन को प्राथमिकता से कार्य करने का निर्देश दिया गया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के दशोली विकासखंड स्थित खैनूरी गांव को जोड़ने वाली आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क का तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर मार्ग बहाल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को सामान्य बनाने और बुनियादी सुविधाओं की बहाली में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, ग्राम खैनूरी के ग्रामीणों ने दूरभाष के माध्यम से मुख्यमंत्री से संपर्क कर सड़क की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि आपदा के कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गांव के लगभग 120 परिवारों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

जिलाधिकारी और विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश मुख्यमंत्री ने चमोली के जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कर ग्रामीणों के लिए सुरक्षित एवं सुचारु आवागमन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मौके का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें और आवश्यकता के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।

धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक की समस्याओं के समयबद्ध और प्रभावी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं की बहाली में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनसुविधाओं को शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन का दायित्व केवल निर्देश जारी करना नहीं, बल्कि धरातल पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशीलता से काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आपदा प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों को विशेष प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनसरोकारों से जुड़े हर विषय पर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और शासन-प्रशासन को भी उसी भावना के साथ काम करना चाहिए। आम लोगों से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए।

धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन को जल्द पटरी पर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ कार्य करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।