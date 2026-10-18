केरल की महिला ने योगी आदित्यनाथ को शादी का न्योता भेजा

बचपन में मुख्यमंत्री का एक वीडियो देखकर भावनाओं और मजबूती के प्रति नजरिया बदलने की बात कही

केरल की अरुंधति ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिसंबर में होने वाली अपनी शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री को लिखे दो पन्नों के हस्तलिखित पत्र में उन्होंने बताया कि बचपन में उनका एक वीडियो देखने के बाद भावनाओं और व्यक्तिगत मजबूती को लेकर उनकी सोच में बदलाव आया।

अरुंधति के अनुसार, बचपन में वह छोटी-छोटी बातों पर भावुक होकर रो पड़ती थीं और इसे अपनी कमजोरी मानने लगी थीं। उनके कुछ दोस्तों का मानना था कि मजबूत बनने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इससे उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या भावुक होना किसी व्यक्ति की मजबूती को कम करता है।

इसी दौरान उनके चचेरे भाई ने उन्हें योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो दिखाया, जिसमें मुख्यमंत्री भावुक नजर आ रहे थे। अरुंधति के मुताबिक, उनके भाई ने उन्हें समझाया कि भावनाएं व्यक्त करने के बावजूद कोई व्यक्ति मजबूत हो सकता है। इस अनुभव ने उन्हें आंसुओं और संवेदनशीलता को कमजोरी के रूप में देखना छोड़ने में मदद की।

भावनाओं को स्वीकार करने से मिली प्रेरणा पत्र में अरुंधति ने लिखा कि इस अनुभव का असर लंबे समय तक उनके जीवन पर बना रहा। उन्होंने मजबूती का अर्थ मुश्किलों का सामना करने, असफलताओं के बाद दोबारा आगे बढ़ने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता के रूप में समझा।

पत्र में उन्होंने लिखा, “जब भी मुझे खुद पर संदेह होता है, आप मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।”

अरुंधति ने मुख्यमंत्री की यात्रा को भी अपने लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। उनके अनुसार, दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास करते रहने की सीख ने उन्हें आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद की। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उस वीडियो की पहचान या यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्होंने उसे पहली बार कब देखा था।

दिसंबर में होनी है शादी अरुंधति और राहुल का विवाह 20 दिसंबर, 2026 को केरल के अलुवा स्थित ग्रीन पार्क कन्वेंशन सेंटर में होना है। अरुंधति ने मुख्यमंत्री से समारोह में शामिल होकर नवदंपती को आशीर्वाद देने का आग्रह किया है।

पत्र में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को केवल एक राजनीतिक नेता के बजाय बड़े भाई की तरह देखने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं का भी उल्लेख किया और लिखा कि यदि उनके लिए समारोह में पहुंचना संभव नहीं हुआ, तो उनका शुभकामना संदेश भी उनके लिए महत्वपूर्ण होगा।

अरुंधति के पत्र में शादी का निमंत्रण उस व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा है, जिसे वह अपने नजरिए में बदलाव का कारण मानती हैं। उनके अनुसार, भावनाओं को स्वीकार करना और चुनौतियों का सामना करना एक-दूसरे के विपरीत नहीं हैं।