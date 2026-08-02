ई-20 पर केजरीवाल के डिजिटल टाउनहॉल को 7 लाख लोगों ने लाइव देखा, आम आदमी पार्टी ने बताया जनता के बढ़ते असंतोष का संकेत

आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20' कार्यक्रम ने 7 लाख से अधिक लोगों को आमंत्रित किया, जो ई-20 पेट्रोल नीति की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। इसमें उपभोक्ताओं की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा हुई।

Aam Aadmi Party (AAP) national convener Arvind Kejriwal during the 'National Town Hall Against E20', at the Constitution Club, in New Delhi, India, on Saturday.

ई-20 पेट्रोल नीति को लेकर जारी बहस के बीच आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दावा किया कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के "नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20" को पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर करीब सात लाख लोगों ने एक साथ लाइव देखा। पार्टी ने इसे ई-20 नीति को लेकर जनता की बढ़ती चिंता और डिजिटल माध्यम पर बड़ी जनभागीदारी का संकेत बताया। यह दावा आम आदमी पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में किया गया है।

पार्टी के अनुसार, दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित इस टाउनहॉल के दौरान उसके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर करीब 7,00,262 लोग लाइव जुड़े। साथ ही पार्टी ने दावा किया कि उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर चल रहे लाइव कार्यक्रम में करीब 3,324 दर्शक जुड़े हुए थे। पार्टी का कहना है कि दोनों कार्यक्रमों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए और इन्हें लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह केवल डिजिटल आंकड़ों की तुलना नहीं है, बल्कि ई-20 नीति पर देशभर में चल रही चर्चा और आम लोगों की चिंताओं का भी संकेत है। पार्टी के मुताबिक, बड़ी संख्या में लोग इसलिए जुड़े क्योंकि कार्यक्रम में आम वाहन मालिकों और विभिन्न वर्गों के लोगों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया।

ई-20 पर तीन प्रमुख मांगें दोहराईं कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और ई-20 दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा ई-20 की कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम रखी जाए तथा पेट्रोल की कीमत 84 रुपये प्रति लीटर से नीचे लाई जाए।

पार्टी के अनुसार, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार पर्याप्त सार्वजनिक वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने लाए बिना ई-20 नीति को आगे बढ़ा रही है तथा उपभोक्ताओं की आशंकाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि नीति से जुड़े सभी पहलुओं पर व्यापक सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए।

आम आदमी पार्टी का दावा है कि टाउनहॉल में मैकेनिक, प्रोफेसर, डिलीवरी राइडर, वाहन मालिक और अन्य प्रतिभागियों ने माइलेज में कमी, इंजन पर संभावित असर, बढ़ते सर्विसिंग खर्च और पुरानी गाड़ियों पर ई-20 के प्रभाव जैसे मुद्दे उठाए। पार्टी का कहना है कि कार्यक्रम का उद्देश्य इन्हीं व्यावहारिक समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाना था।

सोशल मीडिया पर तुलना बनी चर्चा का विषय पार्टी के मुताबिक, कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर दोनों लाइव प्रसारणों के दर्शक आंकड़ों की तुलना व्यापक चर्चा का विषय बनी रही। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि अनेक सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सवाल उठाया कि यदि ई-20 पूरी तरह लाभकारी है तो उपभोक्ताओं को विकल्प देने में संकोच क्यों होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने सरकार से नीति पर उठ रहे सवालों के स्पष्ट जवाब देने की मांग भी की।

पार्टी ने इस कार्यक्रम को "दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रैली" बताया और कहा कि यह दर्शाता है कि लोग केवल राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़े विषयों पर चर्चा सुनना चाहते हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब लाखों लोग स्वेच्छा से किसी सार्वजनिक नीति पर चर्चा सुनने के लिए जुड़ते हैं तो यह सरकार के लिए जनभावनाओं को समझने का अवसर भी होता है।