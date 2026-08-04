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ई-20 के विरोध में मंगलवार को पीएम आवास तक मार्च करेंगे केजरीवाल, 2.33 लाख हस्ताक्षरों वाली याचिका सौंपेंगे

By Dakshita Ojha
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आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मंगलवार को ई-20 मिश्रित पेट्रोल के विरोध में पीएम आवास तक मार्च करेंगे। वे 2,33,238 लोगों के हस्ताक्षर किए गए याचिका को सौंपकर सरकार से संवाद की मांग करेंगे। क्या यह आंदोलन सरकार को जवाबदेह बनाएगा?

ई-20 के विरोध में मंगलवार को पीएम आवास तक मार्च करेंगे केजरीवाल, 2.33 लाख हस्ताक्षरों वाली याचिका सौंपेंगे
Kejriwal alleged the government continues to push the ethanol-blended fuel without answering any questions (Hindustan Times)

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ई-20 मिश्रित पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी मुख्यालय से दोपहर 12 बजे करीब 100 लोगों के साथ रवाना होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता की ओर से हस्ताक्षरित ऑनलाइन याचिका सौंपी जाएगी। केजरीवाल का दावा है कि कुछ ही दिनों में ई-20 के विरोध में 2,33,238 लोगों ने इस याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं।

सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने लगभग एक माह पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब पार्टी स्वयं प्रधानमंत्री आवास जाकर लोगों की चिंताओं से उन्हें अवगत कराना चाहती है।

ई-20 नीति पर सरकार से सवाल

प्रेसवार्ता में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ई-20 पेट्रोल लागू होने के बाद वाहन मालिकों को कम माइलेज, इंजन संबंधी समस्याओं और बढ़ते रखरखाव खर्च जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इन सवालों का संतोषजनक जवाब दिए बिना इस नीति को लागू कर रही है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग ई-20 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज कराकर डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार, इससे आम लोग खुलकर अपनी बात रखने से हिचक रहे हैं।

केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि ई-20 को लेकर देशभर में व्यापक असंतोष है। उन्होंने शनिवार को आयोजित "नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20" का उल्लेख करते हुए कहा कि कार्यक्रम को लाखों लोगों ने लाइव देखा, जो इस मुद्दे पर बढ़ती सार्वजनिक रुचि और चिंता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री को सौंपेंगे हस्ताक्षर अभियान

केजरीवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के नाम ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। उनके अनुसार, अब तक 2,33,238 लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को इन हस्ताक्षरों को प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से सौंपने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि ई-20 नीति पूरी तरह जनहित में है तो सरकार लोगों की शंकाओं का समाधान करने और उनसे संवाद करने से क्यों बच रही है। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भारत पर इथेनॉल आयात को लेकर बाहरी दबाव हो सकता है तथा इस संबंध में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि, इन आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

केजरीवाल ने कहा कि उनका उद्देश्य टकराव नहीं बल्कि संवाद है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे और लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुनेंगे।

केंद्र सरकार लगातार यह कहती रही है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, जैव ईंधन को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ई-20 के प्रभाव को लेकर उपभोक्ताओं की चिंताओं को प्रमुखता से उठाते हुए इस नीति में बदलाव और व्यापक सार्वजनिक चर्चा की मांग कर रही है।

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