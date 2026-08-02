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ई20 पेट्रोल पर केजरीवाल का केंद्र पर हमला, पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल का विकल्प और कीमत घटाने की मांग

By Dakshita Ojha
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दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आयोजन में, अरविंद केजरीवाल ने ई20 पेट्रोल नीति की आलोचना की। उन्होंने शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देने और ई20 की कीमतों में कमी की मांग की, साथ ही जनता को विकल्प चुनने का अधिकार देने की बात की।

ई20 पेट्रोल पर केजरीवाल का केंद्र पर हमला, पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल का विकल्प और कीमत घटाने की मांग
Aam Aadmi Party (AAP) national convener Arvind Kejriwal

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ई20 पेट्रोल नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मांग की कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और ई20 दोनों का विकल्प दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ई20 की कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम होनी चाहिए तथा पेट्रोल का दाम 84 रुपये प्रति लीटर से नीचे लाया जाना चाहिए। केजरीवाल ने ये बातें दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित पार्टी के 'नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट ई20' कार्यक्रम में कहीं। पार्टी के अनुसार इस कार्यक्रम में ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर सात लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया।

केंद्र की ई20 नीति पर सवाल

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोगों पर जबरन ई20 पेट्रोल थोप रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार को यदि ई20 पर भरोसा है तो वह पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल भी उपलब्ध कराए और फैसला जनता पर छोड़ दे कि वे कौन-सा ईंधन खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को विकल्प दिए बिना किसी एक ईंधन के इस्तेमाल के लिए बाध्य करना उचित नहीं है।

उन्होंने यह भी मांग की कि ई20 की कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम रखी जाए और पेट्रोल के दाम घटाकर 84 रुपये प्रति लीटर से नीचे किए जाएं। उनके अनुसार मौजूदा मूल्य व्यवस्था आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। केजरीवाल ने सरकार से ई20 के समर्थन में किए गए अध्ययनों और वैज्ञानिक रिपोर्टों को सार्वजनिक करने की भी मांग की तथा कहा कि इस विषय पर खुली बहस होनी चाहिए।

एथेनॉल आयात और वाहनों को लेकर दावे

केजरीवाल ने दावा किया कि भारत ने पिछले वर्ष अमेरिका से एक अरब लीटर एथेनॉल आयात किया था और ई20 लागू होने के बाद इसमें कई गुना वृद्धि हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौतों से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि 2023 से पहले बने वाहनों में ई20 के उपयोग को लेकर वाहन निर्माता कंपनियों ने निजी बातचीत में चिंताएं जताई थीं, हालांकि उनके अनुसार किसी कंपनी ने इसे लिखित रूप में देने की सहमति नहीं दी।

केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि जब तक देश में ई100 अनुकूल वाहन बड़े स्तर पर उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक नए पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने से बचें और जहां संभव हो, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में संभावित तकनीकी समस्याओं से बचा जा सकेगा।

कार्यक्रम के दौरान कई वाहन मालिकों, मैकेनिकों, यूट्यूबरों और विशेषज्ञों ने भी अपने अनुभव साझा किए। कुछ वक्ताओं ने ई20 के कारण माइलेज घटने, ईंधन पंप और कार्बोरेटर से जुड़ी समस्याओं तथा वाहन रखरखाव की लागत बढ़ने का दावा किया। वहीं एक विशेषज्ञ ने एथेनॉल उत्पादन से जुड़े पर्यावरणीय पहलुओं पर भी अपनी राय रखी। कार्यक्रम में एक व्यंग्यात्मक नाट्य प्रस्तुति भी आयोजित की गई और प्रतिभागियों से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अनुभव साझा करने का आह्वान किया गया।

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