राजघाट पहुंचे केजरीवाल-सिसोदिया, सत्याग्रह के मार्ग पर डटे रहने का लिया संकल्प

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं ने सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, न्यायपालिका की स्थितियों पर चिंता जताई और निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद खोने का बयान दिया।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया मंगलवार को राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी की समाधि पर नतमस्तक हुए। इस दौरान उनके साथ पार्टी के विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने बापू को नमन करते हुए सत्याग्रह के मार्ग पर चलने के अपने संकल्प को दोहराया।

मीडिया से बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे न्यायपालिका और देश की न्याय प्रणाली का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी न्याय प्रणाली की वजह से वे आज आजाद हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, जिनके चलते उन्हें सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इन परिस्थितियों का उल्लेख उन्होंने जज को लिखे पत्र में भी किया है।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने बापू से प्रार्थना की है कि सत्याग्रह के मार्ग पर चलने के उनके संकल्प को शक्ति मिले और वे इस कठिन रास्ते पर पूरी निष्ठा के साथ अडिग रह सकें।

वहीं, मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा सत्य के मार्ग पर अडिग रहने और सत्य के लिए आत्मबल के साथ संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि राजघाट जाकर बापू को नमन करने के बाद उनका संकल्प और मजबूत हुआ है।

हाईकोर्ट में केजरीवाल का रुख मनीष सिसोदिया के फैसले से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया था कि वह आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में न तो व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और न ही किसी वकील को नियुक्त करेंगे। पीटीआई के अनुसार, यह फैसला उन्होंने 20 अप्रैल को जज के स्वयं को मामले से अलग करने की मांग खारिज होने के बाद लिया। उन्होंने अपने पत्र में मौजूदा परिस्थितियों में कार्यवाही जारी रखने पर चिंता जताते हुए सत्याग्रह का रास्ता अपनाने की बात कही थी।

सिसोदिया ने भी जताई सहमति, ‘गंभीर चिंताओं’ का जिक्र केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने भी इसी रुख को अपनाया। पीटीआई के मुताबिक, सिसोदिया ने न्यायमूर्ति शर्मा को लिखे पत्र में कहा कि वह न तो स्वयं पेश होंगे और न ही अपने वकील को पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है और वह सत्याग्रह का मार्ग अपनाएंगे। सिसोदिया ने केजरीवाल द्वारा उठाई गई चिंताओं से सहमति जताते हुए कहा कि वे भी उन्हीं आधारों पर यह निर्णय ले रहे हैं।