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पुरानी गाड़ियों में ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल पर केजरीवाल ने 29 ऑटो कंपनियों से मांगा लिखित जवाब

By Dakshita Ojha
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आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 29 ऑटो कंपनियों से ई-20 पेट्रोल के उपयोग पर स्पष्टता मांगी है। क्या पुरानी गाड़ियाँ इसे सुरक्षित रूप से चला सकती हैं? केजरीवाल ने मैनुअल और बयान में असंगति की ओर ध्यान दिया और उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा की बात की।

पुरानी गाड़ियों में ई-20 पेट्रोल के इस्तेमाल पर केजरीवाल ने 29 ऑटो कंपनियों से मांगा लिखित जवाब

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को देश की 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर एक सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट करने की मांग की कि वर्ष 2023 से पहले बनी गाड़ियों में ई-20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल का इस्तेमाल सुरक्षित है या नहीं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को इस मुद्दे पर स्पष्ट और लिखित जानकारी मिलनी चाहिए।

पार्टी मुख्यालय में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ आयोजित प्रेसवार्ता में केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प को अलग-अलग पत्र भेजे हैं। उनका कहना था कि इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने 4 जुलाई को सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि पुरानी गाड़ियों में ई-20 का इस्तेमाल सुरक्षित है और इससे केवल 4 से 5 प्रतिशत तक माइलेज कम होती है।

ओनर मैनुअल और सार्वजनिक दावों पर उठाए सवाल

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों के ओनर मैनुअल में वर्ष 2023 से पहले बनी गाड़ियों में 10 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि मैनुअल और सार्वजनिक बयान अलग-अलग बातें कहते हैं तो कंपनियों को अपनी वास्तविक स्थिति लिखित रूप से स्पष्ट करनी चाहिए।

उन्होंने तीनों कंपनियों से पूछा है कि क्या ई-20 वास्तव में पुरानी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है, क्या माइलेज में केवल 4-5 प्रतिशत की ही कमी आती है और यदि किसी वाहन की माइलेज इससे अधिक घटती है या कोई पुर्जा खराब होता है तो क्या कंपनियां उपभोक्ताओं को मुआवजा देंगी।

केजरीवाल ने बताया कि शेष 26 कंपनियों को भी पत्र लिखकर यही पूछा गया है कि उनकी पुरानी गाड़ियों में ई-20 का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इससे माइलेज पर कितना असर पड़ेगा और क्या इससे किसी प्रकार का तकनीकी नुकसान हो सकता है।

पेट्रोल पंपों और सर्विस सेंटरों का करेंगे दौरा

केजरीवाल ने कहा कि वह गुरुवार को पेट्रोल पंपों, सर्विस सेंटरों और मैकेनिकों से मिलकर उपभोक्ताओं के अनुभव जानेंगे। उनके अनुसार, सरकार का कहना है कि ई-20 पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन आम लोगों के अनुभव भी सामने आने चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि कंपनियां ई-20 को सुरक्षित बताती हैं तो उन्हें अपने दावों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि यदि ई-20 के इस्तेमाल से माइलेज में अधिक गिरावट आती है या वाहन के किसी हिस्से को नुकसान होता है तो उपभोक्ताओं को उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

केंद्र सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। वहीं विभिन्न वाहन निर्माता कंपनियां अलग-अलग मॉडलों और निर्माण वर्ष के आधार पर ईंधन संबंधी दिशानिर्देश जारी करती रही हैं।

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