नर्मदा में ‘आप’ की जीत बदलाव का संकेत, 2027 में गुजरात में सरकार बनाएगी पार्टी: केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के नर्मदा जिले में ‘आप’ की सरकार बनना राज्य में राजनीतिक बदलाव का संकेत है और यह असर 2027 के विधानसभा चुनाव तक दिखाई देगा।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को गुजरात के नर्मदा जिले में पार्टी की सरकार बनने के बाद आयोजित विजय यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि नर्मदा जिले का परिणाम राज्य में बदलाव की इच्छा को दर्शाता है और इसका असर 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव तक दिखाई देगा।

केजरीवाल ने कहा, “मैं दिल्ली से नर्मदा जिले की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने आया हूं। जिस तरह से लोगों ने नर्मदा जिले में विश्वास जताकर और प्यार देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, उसके लिए मैं जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं।”

गुजरात में बदलाव की बात अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस का राजनीतिक वर्चस्व रहा है, लेकिन नर्मदा जिले के नतीजे ने अलग संकेत दिए हैं।

उन्होंने कहा, “पिछले 75 साल में गुजरात में राज्य स्तर हो या जिला स्तर, केवल कांग्रेस या भाजपा की ही सरकार बनती थी। लोग कहते थे कि गुजरात में तीसरी पार्टी हो ही नहीं सकती।”

केजरीवाल ने कहा कि नर्मदा जिले में आम आदमी पार्टी की जीत बताती है कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है।

“यह दिखाता है कि गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं। आज जो नर्मदा जिले के लोगों ने करके दिखाया है, कल वह पूरा गुजरात करके दिखाएगा,” उन्होंने कहा।

भाजपा और कांग्रेस पर आरोप आप संयोजक ने भाजपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों दल मिलकर राजनीति कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “ये दोनों अलग-अलग पार्टियां नहीं हैं, बल्कि दोनों मिलकर गुजरात को लूट रही हैं।”

केजरीवाल ने आप नेता चैतर वसावा का भी जिक्र किया और कहा कि विपक्षी नेताओं के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है।

उन्होंने कहा, “अगर जेल जाना हो, तो कांग्रेस के नेता कभी जेल नहीं जाते, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता चौतर वसावा जेल जाते हैं।”

जनप्रतिनिधियों को दी सलाह केजरीवाल ने नर्मदा जिले में निर्वाचित पार्टी प्रतिनिधियों से ईमानदारी के साथ काम करने और जनता का विश्वास बनाए रखने की अपील की।

उन्होंने कहा, “नर्मदा जिले में जो सरकार बनी है, उसे ईमानदारी के साथ बहुत अच्छा काम करना है। लोगों ने जो विश्वास जताया है, उसे पूरा करना है और जनता की सेवा करनी है।”