केजरीवाल ने राम मंदिर ‘चंदा चोरी’ मामले में पीएम मोदी पर उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों को लेकर पीएम मोदी पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जांच सीमित दायरे तक है और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या यह मामला केवल दिखावा है?

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राम मंदिर में कथित “चंदा चोरी” मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में हुई गिरफ्तारियां, इस्तीफे, एसआईटी और एफआईआर केवल “लोगों को दिखाने” के लिए हैं।

गोवा में आयोजित प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जमीन सौदों, निर्माण कार्यों और चढ़ावे से संबंधित मामलों में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है।

एसआईटी और गिरफ्तारी पर उठाए सवाल केजरीवाल ने कहा कि मामले में गठित एसआईटी प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है और इसकी जांच सीमित दायरे तक ही रखी गई है।

उन्होंने दावा किया कि जब AAP सांसद संजय सिंह कथित जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज लेकर एसआईटी के पास पहुंचे, तो टीम ने कहा कि जमीन घोटाले की जांच उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

उन्होंने कहा, “अगर यह जमीन और कंस्ट्रक्शन घोटाले की जांच नहीं कर रही है, तो फिर क्या जांच कर रही है?”

AAP प्रमुख ने आरोप लगाया कि मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़े नामों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की कस्टडी लेकर पूछताछ नहीं की और उन्हें सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

केजरीवाल ने कहा कि कथित चोरी से जुड़ी घटनाएं सीसीटीवी फुटेज में सामने आईं, जबकि कई महीनों की फुटेज हटाए जाने के आरोप भी हैं।

जमीन सौदों और ट्रस्ट प्रबंधन पर आरोप केजरीवाल ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जमीन सौदों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जमीनें कम कीमत पर खरीदे जाने के तुरंत बाद ट्रस्ट को कई गुना अधिक कीमत पर बेची गईं।

उन्होंने दावा किया कि मंदिर निर्माण के दौरान टेंडरों में कमीशन मांगे जाने की शिकायतें भी सामने आई थीं।

AAP संयोजक ने कहा कि ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की निगरानी में हुआ था और उसके सदस्य भी केंद्र की ओर से चुने गए थे।

उन्होंने कहा, “पीएम ने ही ट्रस्ट बनाया, सारे सदस्यों को चुना, चंपत राय को सर्वेसर्वा बनाया।”

केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भक्तों द्वारा चढ़ाए गए आभूषण, चांदी की ईंटें और अन्य कीमती सामान गायब होने की बातें सामने आ रही हैं।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी वह दर्शन के लिए नहीं गए, जबकि अपने भाषणों में कई बार भगवान राम और मंदिर का उल्लेख कर चुके हैं।