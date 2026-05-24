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पेट्रोल-डीजल कीमतों में बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार पर केजरीवाल का हमला

Ujala Chowdhry लाइव हिन्दुस्तान
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10-15 दिनों में ईंधन कीमतों में कई बार बढ़ोतरी का दावा; रूस और ईरान से सस्ता तेल-गैस आयात करने की वकालत

पेट्रोल-डीजल कीमतों में बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार पर केजरीवाल का हमला

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 से 15 दिनों के दौरान ईंधन की कीमतों में तीन बार बढ़ोतरी हुई है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 से 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गई हैं।

शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा कि बढ़ती ईंधन और रसोई गैस कीमतों के कारण आम लोगों के लिए घरेलू खर्च चलाना कठिन हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की उपलब्धता को लेकर भी चिंता का माहौल है और विभिन्न राज्यों से लंबी कतारों तथा आपूर्ति संबंधी समस्याओं की खबरें सामने आ रही हैं।

केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग सरकार से यह जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में ईंधन कीमतों और आपूर्ति की स्थिति क्या रहने वाली है।

आप नेता ने कहा कि रूस और ईरान भारत को सस्ती दरों पर तेल और गैस उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस विकल्प पर आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सस्ते दामों पर ऊर्जा संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं तो भारत को इस पर विचार क्यों नहीं करना चाहिए।

उन्होंने नागरिकों से इस मुद्दे पर अपनी राय देने की अपील करते हुए कहा कि लोग उन्हें कमेंट या डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से बताएं कि भारत को रूस और ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदना चाहिए या नहीं।

हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को लेकर अस्थिरता बनी हुई है। इसी बीच, विभिन्न राजनीतिक दल ईंधन कीमतों और ऊर्जा नीति को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं।

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