गोवा भूमि विवाद: बीजेपी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल

करापुर-सरवन गांव में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए AAP प्रमुख ने कहा कि विकास परियोजनाओं पर फैसला स्थानीय लोगों और ग्राम सभाओं की सहमति से होना चाहिए।

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को गोवा के करापुर-सरवन गांव पहुंचे, जहां ग्रामीण एक प्रस्तावित आवासीय परियोजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार बिल्डरों के हित में काम कर रही है, जबकि स्थानीय लोगों को अपनी जमीन और आजीविका बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि गोवा की जमीन, पर्यावरण और प्राकृतिक विरासत को निजी मुनाफे के लिए दांव पर नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों पर निर्णय लेने से पहले स्थानीय लोगों और ग्राम सभाओं की राय लेना जरूरी होना चाहिए।

AAP प्रमुख ने Town and Country Planning (TCP) Act की धारा 39(A) के तहत दी गई अनुमति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस प्रावधान के जरिए कृषि भूमि का उपयोग बदला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है जबकि स्थानीय समुदायों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

केजरीवाल ने दावा किया कि यदि गोवा में AAP की सरकार बनती है तो धारा 39(A) को समाप्त किया जाएगा और इसके तहत मंजूर परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की सहमति के बिना किसी भी बड़े विकास कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिस इलाके में परियोजना प्रस्तावित है, वह कृषि और जल संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना लागू होने से खेती और पर्यावरण दोनों प्रभावित होंगे।

AAP की गोवा प्रभारी आतिशी ने भी प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गोवा की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में भूमि उपयोग परिवर्तन को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं।