वैदिक मंत्रों के बीच खुले केदारनाथ धाम के कपाट, सीएम धामी ने की पूजा; चारधाम यात्रा शुरू

भगवान शिव के ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट विधि-विधान से खोले गए। मुख्यमंत्री धामी ने पूजा की, और यात्रा की सुरक्षा व सुविधाओं पर जोर दिया। श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला, और चारधाम यात्रा की शुरुआत से उत्तराखंड की आस्था और संस्कृति का प्रतीक बना।

भगवान शिव के ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार सुबह विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खोल दिए गए। सुबह 8 बजे जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, पूरा धाम “हर-हर महादेव” और “जय श्री केदार” के जयघोष से गूंज उठा। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने पूजा-अर्चना कर राज्य और देश की सुख-समृद्धि की कामना की।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न हुई। कपाट खुलने के साथ ही मंदिर परिसर में भक्ति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस दौरान सिख रेजिमेंट के बैंड की भक्ति धुनों ने माहौल को और भी दिव्य बना दिया।

एक दिन पहले भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ से गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड होते हुए धाम पहुंची थी। बुधवार सुबह 5 बजे से कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें रावल भीमाशंकर लिंग, पुजारी टी. गंगाधर, विधायक आशा नौटियाल सहित अन्य पुजारी और वेदपाठी शामिल रहे।

मंदिर को इस अवसर पर 51 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया था। कपाट खुलते ही हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई, जिससे श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए और पूरे क्षेत्र में आस्था का माहौल देखने को मिला।

मुख्यमंत्री धामी ने एएनआई से बातचीत में व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा, “यह एक अत्यंत सुखद अनुभव है… मंदिर समिति ने उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की हैं, जिससे आम श्रद्धालु भी कम समय में दर्शन कर पा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के लिए आभार जताते हुए कहा कि चारधाम यात्रा आस्था के साथ-साथ देश की संस्कृति, परंपरा और एकता का प्रतीक है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और प्लास्टिक मुक्त धाम के संकल्प को अपनाने की अपील की।

सरकार ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, टोकन सिस्टम, संवेदनशील मार्गों पर शटल सेवा, हेल्पलाइन और रियल-टाइम जानकारी देने के लिए एलईडी डिस्प्ले जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी चौबीसों घंटे अलर्ट पर रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर श्रद्धालु को राज्य का अतिथि मानते हुए उसकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह अर्थव्यवस्था का भी प्रमुख आधार है। अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं।

सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ धाम में निगरानी बढ़ा दी गई है और बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।