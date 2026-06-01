खेत मजदूर की बेटी काजल वाजा ने एशियाई चैंपियनशिप में जीता रजत पदक

गुजरात की 19 वर्षीय धाविका ने भारतीय महिला 4x100 मीटर रिले टीम के साथ एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने में अहम भूमिका निभाई।

गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ की रहने वाली 19 वर्षीय धाविका काजल वाजा ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को रजत पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खेत मजदूर की बेटी काजल की इस उपलब्धि ने राज्य और देश दोनों का नाम रोशन किया है।

हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काजल भारतीय महिला 4x100 मीटर रिले टीम का हिस्सा थीं। भवंना, आरती और निपाम के साथ दौड़ते हुए भारतीय टीम ने 45.05 सेकंड का समय दर्ज किया और रजत पदक अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ टीम ने राष्ट्रीय अंडर-20 रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 45.08 सेकंड का था।

काजल की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उनका परिवार साधारण पृष्ठभूमि से आता है। उनके पिता हीराबाई वाजा खेत मजदूर हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद काजल ने अपने खेल को प्राथमिकता दी और प्रतियोगिता की तैयारी के लिए 12वीं कक्षा के दौरान एक वर्ष का ब्रेक भी लिया।

उनके कोच शिवम उपाध्याय के अनुसार, काजल अनुशासित और मेहनती खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 100 मीटर, 200 मीटर और रिले स्पर्धाओं में कई पदक जीते हैं।

काजल इससे पहले 2025 में रांची में आयोजित दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी 4x100 मीटर रिले में रजत पदक जीत चुकी हैं। वह 60 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय अंडर-20 रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं।

मार्च 2026 में भुवनेश्वर में आयोजित प्रथम इंडोर ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 7.50 सेकंड का समय निकालकर 60 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक जीता था।

काजल का खेल सफर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के स्कूल कार्यक्रम से शुरू हुआ। बाद में उन्होंने कोडिनार के जिला स्तरीय खेल विद्यालय और फिर नडियाद स्थित हाई-परफॉर्मेंस सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां वे वर्तमान में भी अभ्यास कर रही हैं।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने काजल और पूरी भारतीय रिले टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह गुजरात और देश के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।