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राष्ट्रीय मंच पर झारखंड रखेगा एआई और डिजिटल गवर्नेंस का रोडमैप

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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झारखंड सरकार 8-9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन कर रही है। यहाँ राज्य का डिजिटल रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें एआई, ई-गवर्नेंस और आईटी आधारित विकास पर विचार-विमर्श होगा। यह कार्यक्रम झारखंड को डिजिटल नवाचार में अग्रणी बनाएगा।

राष्ट्रीय मंच पर झारखंड रखेगा एआई और डिजिटल गवर्नेंस का रोडमैप

झारखंड सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस और आईटी आधारित विकास के क्षेत्र में अपनी नई पहचान स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 का आयोजन करेगा, जिसमें देश-विदेश की अग्रणी तकनीकी कंपनियां, नीति-निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भाग लेंगे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में पेश करेंगे राज्य की डिजिटल विकास रणनीति

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के डिजिटल रोडमैप को प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान राज्य की आईटी, आईटीईएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी भविष्य की रणनीति को राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाएगा।

राज्य सरकार का उद्देश्य झारखंड को ऐसे राज्य के रूप में स्थापित करना है, जो एआई को केवल तकनीकी नवाचार के रूप में नहीं बल्कि सुशासन, पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम के पहले दिन लगभग 100 अग्रणी टेक्नोलॉजी और आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव और कई वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे।

झारखंड सरकार का मानना है कि डिजिटल तकनीक और एआई आधारित समाधान भविष्य में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास मॉडल को नई दिशा देंगे। यही वजह है कि सरकार उद्योग जगत, शिक्षण संस्थानों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।

रांची आईटी पार्क और ड्राफ्ट एआई पॉलिसी होंगे मुख्य आकर्षण

नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान रांची आईटी पार्क को राष्ट्रीय निवेश मंच पर प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। लगभग 100.97 एकड़ विवाद-मुक्त सरकारी भूमि पर विकसित होने वाला यह आईटी पार्क रांची के कोर कैपिटल एरिया में स्थित है। इसकी स्थिति आईआईएम रांची और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निकट होने के कारण इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राज्य सरकार इस दौरान झारखंड की प्रतिभा क्षमता को भी रेखांकित करेगी। अधिकारियों के अनुसार, राज्य में हर वर्ष 20 हजार से अधिक आईटी स्नातक कार्यबल में शामिल हो रहे हैं, जो भविष्य के निवेश के लिए मजबूत आधार तैयार करते हैं।

सरकार झारखंड आईटी नीति-2023 के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों को भी निवेशकों के सामने रखेगी। इनमें 50 प्रतिशत पूंजीगत निवेश प्रतिपूर्ति, 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट और 100 प्रतिशत बिजली शुल्क छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

कार्यक्रम के दौरान ड्राफ्ट एआई पॉलिसी-2026 पर भी व्यापक चर्चा होगी। प्रस्तावित नीति वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए तैयार की गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट एआई मिशन गठित करने और JAP-IT को नोडल एजेंसी बनाने का प्रस्ताव है।

नीति में IndiaAI इकोसिस्टम के साथ इंटरऑपरेबल झारखंड एआई क्लाउड विकसित करने की भी योजना है। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में एआई आधारित समाधान लागू किए जाएंगे ताकि प्रशासनिक कार्यक्षमता और सेवा वितरण में सुधार हो सके।

राज्य सरकार की एआई रणनीति चार प्रमुख क्षेत्रों – सुशासन, कृषि एवं ग्रामीण आजीविका, स्वास्थ्य और खनिज संसाधन प्रशासन – पर केंद्रित है। यह रणनीति केंद्र सरकार की “AI for All” अवधारणा के अनुरूप तैयार की गई है।

कंसल्टेशन में मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP) की अवधारणा भी प्रस्तुत की जाएगी। यह एआई आधारित प्लेटफॉर्म विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत कर रियल टाइम मॉनिटरिंग, बेहतर निर्णय प्रक्रिया और नागरिक सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद करेगा।

व्हाट्सएप और पंचायत भवनों में डिजिटल कियोस्क के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने की भी योजना है। इसके साथ प्रस्तावित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को भी राज्य के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल का अहम हिस्सा बताया जा रहा है।

राज्य सरकार को उम्मीद है कि यह राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम झारखंड को डिजिटल नवाचार, आईटी निवेश और एआई आधारित सुशासन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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