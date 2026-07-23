झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के लिए एसआरएफटीआई के साथ एमओयू, युवाओं को फिल्म निर्माण का मिलेगा प्रशिक्षण

झारखंड सरकार ने युवाओं को फिल्म और टेलीविजन में प्रशिक्षण देने के लिए SRFTI के साथ समझौता किया है। झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, जो नवीनतम तकनीकी कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। यह पहल राज्य में फिल्म निर्माताओं के लिए नई संभावनाएं खोलेगी।

झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (JFDCL) और कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) के बीच मंगलवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (JFTI) की स्थापना की दिशा में काम किया जाएगा।

शुरुआती चरण में फिल्म निर्माण से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के लघु अवधि पाठ्यक्रम शुरू होंगे रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान राज्य सरकार ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य मास मीडिया, सिनेमा और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना है।

सरकार के अनुसार, संस्थान के प्रारंभिक चरण में साउंड डिजाइनिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, स्क्रिप्ट एवं स्क्रीनप्ले लेखन, सिनेमैटोग्राफी, निर्देशन और फिल्म प्रोडक्शन जैसे विषयों में लघु अवधि के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पारंपरिक फिल्म निर्माण के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण से जुड़े कौशल भी उपलब्ध कराना है।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह समझौता झारखंड के फिल्मकारों और कलाकारों के लिए नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण की व्यापक संभावनाएं हैं और कई प्रतिभाएं अभी भी सामने आने का इंतजार कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली संथाली फिल्म आंगेन का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के कलाकार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल बेचारा, एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों की शूटिंग भी झारखंड में हुई है, जिससे राज्य की संभावनाएं स्पष्ट होती हैं।

सरकार ने फिल्म निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देने की बात कही हेमंत सोरेन ने कहा कि आज युवाओं के लिए करियर के विकल्प पहले की तुलना में काफी व्यापक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखने वाले युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे अपने हुनर को पेशेवर स्तर तक विकसित कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जैसी संस्था के सहयोग से राज्य के कलाकारों और फिल्मकारों को आधुनिक तकनीक तथा राष्ट्रीय स्तर का मंच मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और राज्य के अधिक युवा फिल्म एवं मीडिया उद्योग में अवसर प्राप्त करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने तीन बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके बीजू टोप्पो, संथाली फिल्म आंगेन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित रविराज मुर्मू, बिलॉन्गिंग टू अनटचेबल गॉड और द टर्टल स्टोरी के लिए कनाडियन लेबर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड प्राप्त कर चुके अनुज कुमार तथा कुड़ुख फिल्म एडपा काना के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त निरंजन कुजूर को सम्मानित किया।